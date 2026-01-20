Ormoški bioplinarni odvzeli okoljevarstveno dovoljenje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je prejšnji teden izdalo odločbo, s katero je podjetju Adastra Energija odvzelo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje bioplinarne v Ormožu, so sporočili iz ormoške občine. Odločba sicer še ni pravnomočna. Občina je v preteklosti večkrat opozorila na težave zaradi izlitij odpadne vode.

Okoljsko ministrstvo je presodilo, da so izpolnjeni zakonski pogoji za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, saj upravljavec v določenem roku ni izvršil pravnomočnih odločb pristojnega inšpektorja o uskladitvi obratovanja naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja. Ti se nanašajo na preseganje mejnih vrednosti emisij, ki lahko povzročajo pomembne škodljive vplive, so pojasnili na občini.

Ugotovljene kršitve določb iz okoljevarstvenega dovoljenja se nanašajo predvsem na neizpolnjevanje predpisanih pogojev za zmanjševanje emisij v zrak pri ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki ter nedovoljeno iztekanje vod v okolje zaradi netesnega silosa. Kljub pravnomočnim odločbam inšpekcije upravljavec ugotovljenih kršitev vse od novembra 2024 ni odpravil. Na podlagi izvedenih meritev vzorčenj tal in voda v povezavi z onesnaževanjem bioplinarne je ministrstvo ocenilo, da so vplivi njenega obratovanja na okolje že zaznavni.

Zaprtje ni dovolj, potrebna bo sanacija

Na ormoški občini ob tem pojasnjujejo, da inšpekcijski postopki zoper upravljavca še vedno potekajo, pristojni državni organi pa že izvajajo nadaljnje ukrepe za ureditev odprtih vprašanj, predvsem v zvezi s sanacijo območja in odstranitvijo odloženih odpadkov iz silosa bioplinarne. Kot dodajajo, je zanje to bistveno, saj želijo preprečiti negativne vplive bioplinarne na okolje, zlasti ponavljajoče se iztekanje izcednih in industrijskih odpadnih vod ter s tem povezano širjenje onesnaževanja.

Občina je o obsežnih izlitjih pristojno ministrstvo, inšpektorat za okolje in energijo ter agencijo za okolje nazadnje obvestila v začetku decembra, zadnjo prijavo o nedovoljenih izpustih odpadne vode, ki se je v večjih količinah izlivala na bližnja kmetijska, gozdna, cestna in vodna zemljišča, pa so na okoljski inšpektorat posredovali 12. januarja.

Posredovanje gasilcev in policije

Kot so dodali na občini, so samo lani zabeležili 25 izrednih dogodkov, povezanih z emisijami v zrak, tla in vode, ki jih je povzročila Bioplinarna Ormož, zaradi njih pa so bili priča intenzivnemu smradu ter izlitju onesnaženih izcednih in industrijskih vod v okolje.

Ob tem so se posebej zahvalili Prostovoljnemu gasilskemu društvu (PGD) Ormož, ki je s svojim posredovanjem interventno ukrepalo pri praktično vseh izrednih dogodkih, ter tamkajšnji policijski postaji za takojšnje posredovanje in obravnavo. Njihovo sodelovanje je bilo ključnega pomena za zagotavljanje varnosti ljudi, zaščito okolja ter dokumentiranje dogodkov, kar je pomembno prispevalo k učinkovitejšemu ukrepanju pristojnih organov, so še sporočili iz občine.