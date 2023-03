Iz bioplinarne v Trimlinih naj bi znova iztekel digestat

Iz bioplinarne v Trimlinih v lendavski občini naj bi pretekli konec tedna znova iztekel digestat. To je material, ki ostane po anaerobni razgradnji biološko razgradljive surovine. Črna tekočina, ki je zaudarjala, na njej pa se je nabirala pena, je po potoku Kopica odtekala proti Petišovcem. Na teren so odšli gasilci in policija, kriminalisti so odvzeli vzorce. Župan Lendave Janez Magyar ocenjuje, da gre za namerne izpuste.

Župan Lendave Janez Magyar, ki živi v neposredni bližini sicer nedelujoče bioplinarne, si je dogajanje konec prejšnjega tedna ogledal tudi sam. Digestat je po njegovih besedah iz cisterne tekel na sosednjo njivo, ki je v lasti bioplinarne. Ko je bila zemlja prepojena z njim, pa je začel odtekati v potok Kopica.

Župan meni, da gre za namerno dejanje

Prepričan je, da gre za neodgovorno in namerno dejanje, saj digestat ni iztekal prvič. Poleg tega je bilo po njegovih besedah jasno, da je nekdo namensko odprl ventil na cisterni, da je lahko iz nje iztekala omenjena snov. "Nemogoče je, da bi se ventil odprl sam, saj se odpira tako, da ga je treba posebej dvigniti," je dejal župan. Kot pravi, je "država jasno naložila, da je treba omenjene snovi odpeljati na uničenje, namesto tega pa se vedno znova dogajajo takšni ekscesi".

Jezen je, ker država in njene inštitucije ne ukrepajo primerno. Tovrstne izpuste na občinski upravi redno prijavljajo, policija svoje delo opravi vrhunsko, pridejo tudi inšpektorji za okolje, a v nadaljevanju se ne zgodi nič, opozarja župan.

Neznanec poškodoval tesnilo

Na vratih fermentorja je bilo poškodovano tesnilo, za katerega je oskrbnik bioplinarne za inšpektorat dejal, da ga je poškodoval neznanec. "Ugotovljeno je tudi bilo, da je v soboto neznani povzročitelj izklopil transformacijsko postajo za lastno rabo. S tem, ko je bila odklopljena električna energija, avtomatsko oziroma samodejno zapiranje ventilov na fermentorjih ni delovalo," so zapisali na inšpektoratu.

Kot pravijo, snov iz bioplinarne v času pregleda ni več iztekala, bile pa so vidne sledi izpuščanja snovi iz fermentorja bioplinarne na asfaltno površino pred njim, na bližnje kmetijsko zemljišče in navzdol po brežini potoka Kopica na južni strani bioplinarne.

V potoku Kopica je bilo mogoče opaziti tudi površinske pene. Voda v potoku je bila v delu, kjer je bilo zaznati sled izpusta, že bistra in brez vonja, so zapisali. Po navedbi oskrbnika bioplinarne za inšpektorat naj bi iz bioplinarne izteklo od 100 do 200 kubičnih metrov snovi, po navedbah Policijske uprave Murska Sobota pa od 200 do 300 kubičnih metrov.

Lastnik bioplinarne neodziven

Kot pravi župan, je do zdaj že večkrat skušal stopiti v stik z lastnikom bioplinarne, a se ta srečanjem izogiba. Bioplinarna je bila nekoč last podjetja Ecos, ki je končalo v stečaju, konec leta 2019 pa jo je kupilo neznano podjetje Egytec Energy, ki je v stoodstotni lasti Mohameda Fekryja El Saidyja z naslovom v Belgiji.

Ker digestat iz kompleksa bioplinarne ni iztekal prvič in ker se v njeni bližini širi tudi neznosen smrad, so prebivalci že večkrat do zdaj tudi protestirali.