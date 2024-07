Zagorelo na odlagališču odpadkov Barje

Požar so gasili gasilci GB Ljubljana, PGD Ljubljana-Trnovo, Ljubljana – mesto, Brdo, Podutik – Glince, Bizovik in Ljubljana – Vič. Na kraju je bila tudi dežurna ekipa Ekološkega mobilnega laboratorija (ELME), so zapisali pri Upravi za zaščito in reševanje. Po podatkih spletnega portala N1 pa so iz podjetja Voka Snaga sporočili, da so zbirni center Barje zaradi bližine požara preventivno začasno zaprli.

Gasilci iz različnih gasilskih enot so požar pogasili do okoli 16.45. Na terenu je sodelovalo 24 gasilskih vozil in 73 gasilcev.

Gasilci in policisti so okoliškim prebivalcem zaradi širjenja dima svetovali, naj zaprejo okna, izklopijo prezračevalne naprave in se po nepotrebnem ne zadržujejo v okolici.