Zaradi požara v poslovnem prostoru za Bežigradom v Ljubljani okoli 200 tisoč evrov škode

Na območju Bežigrada v Ljubljani je v nedeljo okoli 6. ure zagorelo v enem od poslovnih prostorov. Požar so pogasili gasilci, zakaj je zagorelo, pa še ni znano.

V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Po prvi oceni je nastalo za več kot 200 tisoč evrov škode, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

"Preiskava dogodka in tudi vzroka za nastanek požara še poteka in bo glede na vrsto dogodka predvidoma trajala dalj časa," so navedli na policiji.