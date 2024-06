Požar na Hvaru: gasilci na delu celo noč, pogorelo okrog 30 hektarjev površin

Požar, ki je v nedeljo izbruhnil na hribu Poljun nad glavnim mestom na hrvaškem otoku Hvar, sicer še ni popolnoma pogašen, vendar ga je gasilcem uspelo spraviti pod nadzor, poročajo hrvaški mediji. Že v nedeljo pa so pogasili požar nad Dubrovnikom, zaradi katerega je bil več ur zaprt del jadranske magistrale.

Gasilcem na Hvaru, ki so bili celo noč prisotni na požarišču, je davi priskočilo na pomoč še 16 kolegov s petimi vozili iz Imotskega in Omiša ter tri letala za gašenje. Skupaj se je tako z ognjem borilo okrog 40 gasilcev, so po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina sporočili iz operativnega štaba v Splitu.

Predstavnik hvarskih gasilcev Cvjetko Mazalin je za radio Dalmacija potrdil, da na območju od 3. ure zjutraj ni več odprtega ognja, vendar so vso noč zalivali robove požarišča, ki naj bi ga po njegovih besedah kmalu sanirali.

Skupno je v požaru pogorelo okrog 30 hektarjev površin, za danes pa napovedujejo ugodne in stabilne vremenske razmere.

Mazalin je povedal še, da je policija prijela osebo, ki je v nedeljo z brezpilotnim letalnikom nezakonito snemala požar na Hvaru in tako ogrožala varnost letal, ki so izvajala gašenje iz zraka.

Zaradi požara nad Dubrovnikom zaprt del jadranske magistrale

Gasilci so medtem že v nedeljo okrog 19. ure dokončno pogasili požar na pobočju Srđa nad Dubrovnikom, zaradi katerega je bil več ur zaprt del jadranske magistrale.

Po poročanju hrvaške televizije HTV so kljub temu ponoči nadzorovali območje, kjer bodo prisotni tudi danes, da bi preprečili morebiten ponoven izbruh.