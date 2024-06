V tovarni litijevih baterij izbruhnil ogromen požar: gasilci našli 20 trupel #video

Požar je izbruhnil v tovarni litijevih baterij, ki je v lasti južnokorejskega proizvajalca baterij Aricell v mestu Hwaseongu, južno od prestolnice Seul. Zagorelo naj bi po tem, ko je v skladišču eksplodiral niz baterijskih celic, je pojasnil gasilec Kim Jin-young.

Gasilci so požar pogasili in v tovarni našli 20 trupel, poroča reuters.

Medtem je Kim v izjavi za televizijo dejal, da je v požaru umrlo devet ljudi, štirje so poškodovani, stanje še dveh oseb pa je kritično.

V požaru je posredovalo na desetine gasilskih vozil. Južnokorejski predsednik Yoon Suk Yeol je izdal nujna navodila oblastem, naj mobilizirajo vse razpoložljivo osebje in opremo, da se osredotočijo na iskanje in reševanje ljudi, so sporočili iz njegovega urada. Gašenje in reševanje ljudi še potekata.

Južna Koreja sicer velja za glavnega proizvajalca baterij, tudi tistih, ki se uporabljajo v električnih vozilih. Njeni proizvajalci baterij oskrbujejo proizvajalce električnih vozil po vsem svetu, vključno s Teslo.