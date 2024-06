Turški minister za zdravje Fahrettin Koca je poročal o enajstih smrtih in 78 ranjenih, od katerih so morali pet ljudi sprejeti na intenzivno nego.

Massive fire breaks out in Çınar of Diyarbakır of Turkey

V požaru je zgorelo tudi na desetine koz, ovc in oslov, ki ležijo v požgani travi.

Throughout the world, wildfires cause unspeakable damage due to global warming, profit-hungry electrical companies which refuse to renew their equipment

Po besedah ​​notranjega ministra Alija Yerlikaya je požar izbruhnil pozno v četrtek zaradi kurjenja strnišča na območju, ki se nahaja približno trideset kilometrov južno od mesta Diyarbakir, kjer se temperature gibajo okoli 40 stopinj Celzija. Ognjeni zublji so se širili z vetrom in hitro zajeli pet vasi. Ponoči so požar sicer ukrotili, službe pa so zaradi bojazni, da bi se požar znova razplamtel, danes še na terenu, je dejal minister.

V Grčiji evakuacija prebivalcev

Tudi Grčija se danes bori z več gozdnimi požari, ki jih podžigajo nevihtni vetrovi. Več deset gasilcev s pomočjo osmih letal je bilo napotenih v regije Achaia in Ilia ter v bližino mesta Kranidi na polotoku Peloponez. Prebivalcem več vasi na teh območjih so naročili, naj zapustijo svoje domove.

A man has died battling a blaze in Ilia, in the Peloponnese. Greek fire spox says 45 forest fires broke on Friday, stoked by strong winds and high temperatures. Residents of several villages are instructed to evacuate. A section of the Patras - Pyrgos highway has closed.

Gozdni požari so v tej sredozemski državi pogosti, vendar so postali še bolj uničujoči, ko so poletja postala bolj vroča in suha, kar znanstveniki povezujejo s podnebnimi spremembami. "Hitrost vetra pogosto presega 95 kilometrov na uro, zaradi česar se letalo požaru ne more približati," je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik grške gasilske brigade Vasilis Vathrakogiannis. "Vse sile civilne zaščite so danes v pripravljenosti," je dodal, saj je v državi v nekaj urah izbruhnilo približno 45 gozdnih požarov.

Hrvaška gasilska zveza: Povečana je nevarnost požarov na odprtih prostorih!

Po napovedih Državnega hidrometeorološkega zavoda je na Hrvaškem trenutno vrhunec vročinskega vala. Zaradi vremenskih razmer in velike količine suhe vegetacije je nevarnost požarov na odprtem prostoru velika v Dalmaciji, zelo velika pa na območju Neretve, Mljeta in Lastova, je sporočila hrvaška gasilska zveza.