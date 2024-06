Nov incident z Boeingom: potniško letalo zagorelo kmalu po vzletu #video

Potniško Boeingovo letalo je kmalu po vzletu z letališča Queenstown moralo zasilno pristati, saj se je, kot poroča CBS News, zaradi trka ptice pokvaril eden od motorjev in je letalo začelo goreti. Požar so na srečo hitro opazili, zato je pilot letalo preusmeril in zasilno pristal na novozelandskem letališču. V incidentu ni bil nihče poškodovan.