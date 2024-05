Nov incident: Boeing treščil v pristajalno stezo #video

Letalo, ki ga upravlja ameriška poštna služba FedEx, je vzletelo iz letališča Charles de Gaulle v francoski prestolnici Pariz in poletelo proti Istanbulu. Pilot je med letom ugotovil, da je odpovedal sistem za pristajanje.

Med pristankom je zato letalo s prvim delom trčilo v pristajalno stezo, poroča Daily Mail.

Odpovedan prvi testni polet Boeingovega vesoljskega plovila

Boeing se v zadnjih mesecih sooča z vrsto težav. Nazadnje je bil v ponedeljek tik pred vzletom odpovedan prvi testni polet Boeingovega vesoljskega plovila Starliner s posadko, in sicer zaradi okvare na ventilu za kisik, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa, ki je podjetjema Boeing in SpaceX leta 2014 zaupala posel izdelave plovil za transport astronavtov in potnikov. Datuma novega poleta plovila proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) ni podala.

Januarja letalu med letom odpadel panel z vrati

Nabolj je odmeval januarski incident z letalom prevoznika Alaska Airlines Boeing 737 max 9, ki je moralo, potem ko je z njega med letom odpadel panel z vrati, zasilno pristati. Ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je zato zamrznila Boeingovo proizvodnjo letal tega modela, ob Boeinga pa zahtevala, da dokaže izboljšanje delovanja in nadzora kakovosti.

Boeing je prvo letošnje četrtletje končal s 343 milijonov dolarjev globoko izgubo, medtem ko je ta pred enim letom znašala 414 milijonov dolarjev. Izguba je posledica padca dobave letal v luči nedavnih varnostnih pomislekov glede Boeingovih letal.