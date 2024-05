Letalo zasebne družbe Transair, ki ga je za čarterski let v prestolnico Malija Bamako najel senegalski nacionalni prevoznik Air Senegal, je okoli 3. ure po srednjeevropskem času v fazi vzletanja zapeljalo s steze. Letališke reševalne službe so ravnale skladno z načrtom ukrepanja in evakuirale potnike, je po navedbah AFP povedal upravljalec letališča LAS.

Na letu je bilo 78 potnikov in štirje člani posadke. Poškodovanih je 11 oseb, od tega štiri huje. Med poškodovanimi je po navedbah senegalskega ministrstva za promet tudi eden od pilotov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Letališče je bilo po nesreči skoraj 12 ur zaprto, promet je znova stekel nekaj pred 14.30 po srednjeevropskem času, poroča AFP.

Kaj je vzrok nesreče, še ni znano, je pa preiskava okoliščin po navedbah LAS že stekla. Iz posnetkov, objavljenih na spletu, je razvidno, da je na levem motorju letala zazevala velika luknja.

Another Boeing jet. Passengers scramble to flee burning Boeing 737 after it skids off the runway in Senegal. pic.twitter.com/x9ElkI8obV