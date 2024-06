Po požaru na območju Litije zdravniško pomoč iskalo sedem oseb

Lastniki so iz gospodarskega poslopja uspeli rešiti živali in večino delovnih strojev, gasilci pa so požar pogasili, so še navedli na PU Ljubljana. O požaru so bili obveščeni v soboto okoli 6. ure, o vseh ugotovitvah glede požara pa bodo po zaključeni preiskavi obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ocene škode zaradi požara na PU Ljubljana ne navajajo.