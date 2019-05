Voznico ustavili s stingerjem, nato je odklonila alkotest #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gorenjski policisti so v četrtek popoldne pred Bistrico pri Tržiču s pomočjo prisilnih sredstev oziroma tako imenovanega stingerja ustavili voznico osebnega vozila, ki ni upoštevala znakov za ustavitev. Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, so pred tem prijeli prijavo, da je omenjena voznica po gorenjski avtocesti v smeri Karavank vozila s hitrostjo komaj deset kilometrov na uro.