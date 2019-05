Poglejte, kako so policisti s stingerjem ustavili voznico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na družbenem omrežju Facebook se je pojavil posnetek, ki prikazuje, kako so gorenjski policisti na hitri cesti med Bistrico pri Tržiču in Podljubeljem morali uporabiti prisilno sredstvo stinger, da bi ustavili eno od voznic. Na kranjski policijski upravi so pojasnili, da voznica kljub znakom policistov dlje časa ni ustavila vozila, ob tem pa dodali, da v dogodku ni bil nihče poškodovan.