Voznik bežal pred policisti in se vanje namerno zaletel, ustavil ga je šele stinger

Celjski policisti so v sredo okoli 23.30 v Celju ustavljali voznika osebnega vozila, ki znakov policistov za ustavljanje ni upošteval, ampak je pospešeno nadaljeval vožnjo, ogrožal sebe in druge in se celo namerno zaletel v policijsko vozilo. Vendarle je na koncu potegnil kratko.

Enaintridesetletni voznik znakov policistov za ustavljanje na ulicah Celja pozno zvečer ni upošteval, ampak je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo po več celjskih ulicah in nato odpeljal v smeri Laškega.

Voznik je v Laškem ustavil in sunkovito vzvratno zapeljal proti policijskemu vozilu, ki je ustavilo za njim, in trčil v vozilo ter nato odpeljal.

Zaustavil ga je stinger

"V nadaljevanju smo uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje vozil stinger, ki ga je voznik prevozil, po približno pol kilometra vožnje pa je ustavil. V vozilu so bili še dva sopotnika in sopotnica," so sporočili s celjske policije.

Skoraj promil alkohola

Enaintridesetletni voznik, ki je imel v krvi nekaj manj kot promil in pol alkohola, je v nadaljnjem postopku policiste žalil in jim grozil.

Vozniku so vozilo zasegli, njega pa pridržali. Zaradi storitve več cestnoprometnih prekrškov sledi zoper voznika obdolžilni predlog, zaradi kršitev javnega reda in miru so vozniku in dvema sopotnikoma izdali plačilne naloge, zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi pa bodo 31-letnika kazensko ovadili, je še v sporočilu zapisala Milena Trbulin s Policijske uprave Celje.