Dramatičen pobeg državljana Moldavije pred slovenskimi policisti

Koprski policisti so vozilo zasledovali, novogoriški policisti pa v smeri Vipave in Podnanosa napotili razpoložljive patrulje, ki so na cesti nastavile stinger. Foto: Shutterstock

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da so bili v petek nekaj pred 16. uro obveščeni, da med Postojno in Razdrtim na poziv policije ne ustavlja osebno vozilo, ki je v Hraščah prevozilo stinger in zapeljalo naprej na staro državno cesto.

Voznik je na relaciji Postojna–Podnanos namreč ves čas vozil predrzno in brezobzirno ter s tem povzročal nevarnost za življenje drugih udeležencev v prometu, so zapisali v sporočilu.

V zaustavljenem vozilu našli šest državljanov Bangladeša

Vozilo je v Hraščah prevozilo stinger in zapeljalo naprej na staro državno cesto čez Rebernice v smeri Vipave. Po zaustavitvi je 18-letni državljan Moldavije iz vozila pobegnil, policisti so ga v neposredni bližini prijeli. Po določilih zakona o kazenskem postopku so mu odvzeli prostost.

V zaustavljenem vozilu so kasneje našli šest državljanov Bangladeša. Eden od njih se je med nevarno vožnjo poškodoval, zato so ga prepeljali v bolnišnico, kjer telesnih poškodb niso ugotovili. Državljani Bangladeša so zaprosili za mednarodno zaščito in bili nameščeni v azilni dom.

Zoper 18-letnega državljana Moldavije bo podana kazenska ovadba, v zakonitem roku bo priveden na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.