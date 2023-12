Huda nesreča v Mariboru: ena oseba umrla, tri so poškodovane

V Mariboru se je zvečer zgodila huda prometna nesreča v kateri je umrla ena oseba, tri pa so poškodovane, so sporočili mariborski policisti.

Huda nesreča se je zgodila v križišču Ptujske ceste in Panonske ulice v Mariboru. "O nesreči smo bili obveščeni ob 19.10. Po prvih ugotovitvah so v nesreči udeležena tri vozila, ena oseba je umrla, tri pa so telesno poškodovane. Trenutno poteka ogled kraja prometne nesreče, zato bomo več informacij lahko posredovali kasneje . Zaenkrat je ta del Ptujske ceste v Mariboru popolnoma zaprt do nadaljnjega in priporočamo uporabo drugih vpadnic v ali iz Maribora," so sporočili policisti.

Več sledi.