Po trku avtomobila in tovornjaka en človek umrl, več poškodovanih

Ob 21.43 so na cesti Novo mesto-Metlika pri naselju Dolnja Težka Voda trčila osebni vozili in tovorno vozilo.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom iz vozila rešili tri ljudi ter pomagali pri prenosu do reševalnega vozila in oživljanju, z razsvetljevanjem so pomagali policiji, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pomagali pri odstranitvi vozil avtovleki.

Reševalci NMP Novo mesto so štiri ljudi oskrbeli na kraju nesreče in pripeljali v SB Novo mesto, en človek je umrl.

Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za zavarovanje kraja dogodka s prometno signalizacijo in zaradi zapore ceste poskrbel za obvoz ter očistil cestišče.