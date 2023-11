Huda in nekoliko nenavadna nesreča na štajerski avtocesti

Zaradi ogleda in odpravljanja posledic je bila štajerska avtocesta v smeri Celja zaprta približno eno uro in pol.

Foto: printscreen

V sobotni nesreči na štajerski avtocesti med Lukovico in Kompoljami v smeri Celja sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Slednji je po do sedaj zbranih obvestilih zaradi okvare ustavil na odstavnem pasu, izstopil iz vozila in na voznem pasu ustavljal druga vozila. Vanj je nato trčil voznik osebnega vozila. Življenje pešca je ogroženo.