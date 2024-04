Filmski pobeg vozila z devetimi migranti pred policijo, ustavil ga ni niti stinger

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so v soboto okoli 22.30 na območju Metlike policisti skušali ustaviti vozilo s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki na znake policistov ni ustavilo.

Voznik je vožnjo z veliko hitrostjo nadaljeval po avtocesti proti Ljubljani, kjer je nato na južni ljubljanski obvoznici trčil v službeno vozilo policije in s hitro vožnjo nadaljeval.

Policisti so pri tunelu Šentvid uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje oziroma stinger, vendar je voznik skušal nadaljevati vožnjo ter pri tem trčil v voznika pred njim in v prometno signalizacijo. Ko vožnje ni mogel več nadaljevati, je zbežal iz vozila, policisti pa so ga prijeli v bližini.

Lažje poškodovana tujca in policista

V vozilu je prevažal devet državljanov Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V trčenju sta se dva potnika lažje poškodovala, prav tako tudi dva policista.

Vozniku je bila odvzeta prostost, postopki in aktivnosti v povezavi s tujci pa še potekajo. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj prepovedanega prehoda meje ali ozemlja države, nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi bo voznik priveden k preiskovalnemu sodniku.