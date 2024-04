Voznik ponoči trčil v 23-letnega pešca, njegovo življenje je ogroženo

Okoli enih ponoči se je na Gosposvetski cesti v Mariboru zgodila huda prometna nesreča, so sporočili z mariborske policijske uprave. V nesreči sta bila udeležena 42-letnik voznik osebnega avtomobila in 23-letni pešec, čigar življenje je zaradi hudih poškodb ogroženo.

Voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal v krožišče, prebil varnostno ograjo in na pločniku trčil v pešca, ki je bil pred zgradbo. Poškodovani je utrpel hude telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor. Tam so ugotovili, da je zaradi hudih telesnih poškodb v življenjski nevarnosti.

O prometni nesreči sta bili obveščeni preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, ki sta ogled nesreče prepustili policistom. Po vseh zbranih informacijah bodo na mariborsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja.