S šestimi migranti bežal pred policijo, zaustavil ga je stinger

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skušal je pobegniti še peš, a so ga hitro ujeli.

Skušal je pobegniti še peš, a so ga hitro ujeli. Foto: PU Novo mesto

Policisti so v nedeljo nekaj po 14. uri na cesti od Črnomlja proti Lokvam ustavljali voznika osebnega avtomobila irskih registrskih oznak. Ta jim je poskušal pobegniti, na koncu so ga ustavili s stingerjem. Voznik je poskušal peš pobegniti, a so ga policisti prijeli in ugotovili, da je v avtomobilu nezakonito prevažal šest migrantov.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval nevarno vožnjo, nevarno prehiteval in vijugal po cesti.

Bežal še peš

Na območju Podturna so policisti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil stinger in nevarnemu vozniku preprečili nadaljnjo vožnjo. Ko je prevozil stinger, je poskušal pobegniti peš, vendar so ga prijeli.

Foto: PU Novo mesto

Ugotovili so, da gre za 36-letnega državljana Romunije s stalnim prebivališčem v Veliki Britaniji, ki je v vozilu prevažal šest državljanov Sirije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.