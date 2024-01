S čolna na odprtem morju rešili dojenčka #video

Ciprske oblasti so s čolna, ki je teden dni plul po Sredozemskem morju, danes na odprtem morju blizu Cipra rešile 60 sirskih prebežnikov, ki so bili dehidrirani in v stiski. Med njimi je bilo tudi več otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zgornji videoposnetek, ki ga je posredoval Skupni center za usklajevanje reševanja iz Larnake, prikazuje reševalca, ki s plovila obalne straže na helikopter prenaša dojenčka.

Rešili so jih v obsežni reševalni operaciji, v kateri sta sodelovali ciprska pomorska policija in nacionalna garda. Sprožili so jo, ko so opazili čoln s prebežniki na odprtem morju več deset kilometrov od jugovzhodne obale Cipra, so sporočili iz skupnega reševalnega koordinacijskega centra.

Trije so izgubili zavest, trije so imeli zlome na nogah

Pomorska policija je prva prispela do čolna in ljudem na njem nudila prvo pomoč, z drugim čolnom in dvema helikopterjema pa so v bolnišnico prepeljali kritično bolne in poškodovane. Trije otroci in odrasla oseba so izgubili zavest, trije pa so imeli zlome na nogah.

Iz Libanona so odšli 18. januarja. Po poročanju lokalnih medijev majhen lesen čoln zaradi nedavnega nevihtnega vremena ni mogel doseči Cipra.

Ciper je lani poročal o povečanju nezakonitih prihodov migrantov s čolni, predvsem sirskih. Po uradnih podatkih jih je lani prišlo skoraj 10.500, ob tem da jih je prostovoljno odšlo ali pa so jih deportirali več kot 11 tisoč, poroča AFP.