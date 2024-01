Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupino migrantov je blizu Bihaća na zahodu Bosne in Hercegovine pred dnevi napadel medved in jih huje poškodoval, je v četrtek poročal portal Radia Sarajevo. Migranti niso v smrtni nevarnost, rešili pa naj bi se s pomočjo majhnega noža, ki so ga imeli pri sebi.