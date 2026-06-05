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Avtor:
K. M.

Petek,
5. 6. 2026,
10.00

Osveženo pred

41 minut

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Natisni članek

Natisni članek
medved Japonska napad tovarna

Petek, 5. 6. 2026, 10.00

41 minut

Drama z medvedom se nadaljuje: sam odprl okno in odšel iz tovarne #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Medved, ki je na severovzhodu Japonske napadel štiri ljudi in se nato skril v tovarni elektronike, se je izognil ujetju, so sporočile lokalne oblasti. Žival je namreč ponoči pobegnila, vse kaže, da skozi okno, ki ga je odprla sama, poroča BBC.

Sledi kažejo, da je medved sprostil zapah in odprl okno, da bi prišel ven, pravijo mestni uradniki. Preden je v sredo pobegnil, so videli tudi, kako je s sprednjimi tačkami odprl pipo, da bi pil vodo. "Verjamemo, da je izjemno inteligenten," je po poročanju japonske tiskovne agencije Kjodo dejal župan Fukušime Juki Baba.

Vstopil v jeklarno in napadel štiri ljudi

Drama se je začela v poznih torkovih urah, ko je medved vstopil v jeklarno v Fukušimi in napadel štiri ljudi. Nato se je preselil v bližnjo tovarno elektronike, kjer so ga oblasti poskušale ujeti.

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Poskusi omamljanja žal niso bili uspešni, prav tako jim ga ni uspelo ujeti s pomočjo pasti. Japonski mediji so poročali, da je medved jedel sadne in medene vabe, vendar pasti ni aktiviral. Danes ponoči je žival pobegnila skozi okno, ki naj bi ga, kot navajajo mediji, odprla sama. 

Čeprav je bilo strelno orožje dovoljeno, se je policija zaradi vnetljivih materialov v tovarni vzdržala streljanja.

Število napadov medvedov narašča

Na Japonskem narašča število napadov medvedov. Lani se je zgodilo rekordno število takšnih incidentov, v katerih je bilo ubitih sedem ljudi. Število napadov se običajno poveča jeseni, tik pred medvedjim zimskim spanjem. 

Kot smo pisali, so oblasti v Fukušimi v četrtek začele iskati medveda z dronom, šole pa so za tisti dan zaprli.

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