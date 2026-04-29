Košarkarji Krke so z zanesljivim obstankom in 13. mesto v ligi ABA potegnili črto pod letošnjo sezono lige ABA. Dolenjsko ekipo do konca sezone čaka še boj na državnem prvenstvu, se pa pogleda trenerja Dejana Jakare in športnega direktorja Jureta Balažiča že obračata proti prihodnji sezoni in vprašanjem, ki jih ponuja novo obdobje.

Z zadovoljnim nasmeškom in pomembno kljukico ob obstanku v ligi ABA se je v ponedeljek v Novem mestu končala jadranska sezona novomeške Krke, ki jo še drugo sezono zapored vodi Dejan Jakara. Novomeščani so na koncu dosegli deset zmag in 16 porazov, zasedli so 13. mesto med 18 ekipami in v primerjavi z nekaterimi zadnjimi sezonami na koncu brez velikega trepetanja in pogledovanja za hrbet prišli do obstanka.

A sezona je bila za slovenske podprvake vse prej kot mirna tudi v smislu kadrovanja. "Bila je zelo težka sezona, ker se je bilo treba odločiti, ali pripeljati igralce ali ne. Odšel je naš prvi strelec Bailey, potem smo iskali igralca na tem položaju, dva sta se še poškodovala in smo morali reagirati. Pripeljali smo Mahkovica, ker ga že dobro poznam in lahko pokrije tri pozicije, potem niti nismo več iskali, ker smo se odločili, da bo moral Smrekar prevzeti večjo odgovornost, ker lahko igra tudi na položaju organizatorja igre. Potem smo iskali še nekoga na položaju štirice, pa smo tudi tam ugotovili, da so si fantje, ki so že v ekipi, zaslužili minute, in nismo želeli razdirati kemije v moštvu. Čutili smo, da tega ne potrebujemo, potem smo se po poškodbi Ihringa odločili, da ukrepamo, ostalo nam je še nekaj denarja. Odločili smo se za organizatorja igre, to je bilo to, ker smo zaupali v to moštvo," je črto potegnil Jakara.

Krka je za konec jadranske sezone doma premagala Vienno. Foto: Drago Perko/KK Krka

Palec gor novemu sistemu lige ABA

Letos je tekmovanje v ligi ABA potekalo po spremenjenem sistemu, v katerem so se ekipe po rednem delu razvrstile v skupini za prvaka in obstanek, kar se je na koncu za Krko izkazalo kot dobrodošla sprememba. "Za nas je ta sistem boljši, ker lažje prideš do zmag, ker igraš v drugem delu proti ekipam, ki so ti enakovredne. Za moje pojme je bilo lani preveč tekem, sem zadovoljen s sistemom, ki nam odgovarja, če bosta prišli še dve ekipi, ki bosta še dvignili nivo, zakaj pa ne. Govori se namreč o morebitnem širjenju, spet drugi, večji, klubi si želijo sistem ožiti, da bi bilo manj ekip in tekem … bomo videli," je dejal Jakara.

Sistemu je palec gor pokazal tudi športni direktor Jure Balažič. "Sistem se mi zdi odličen, ker šteje vsaka tekma, ker na ta način ekipe v spodnjem delu lestvice dobimo več tekem, ki nam neposredno pomenijo več, v zgornjem delu pa se dvigata zanimanje in gledanost, ker je večje število dobrih tekem in derbijev," je dejal Balažič. "Ekipa je mogoče po nekaterih vidikih kje limitirana, a so se fantje karakterno res odlično ujeli, kar se kaže v igrah, so absolutni profesionalci in je res užitek delati z njimi."

Jure Balažič Foto: Aleš Fevžer

"Jadranska sezona je bila uspešna, prvič po dolgem času nismo do zadnjega trepetali in tudi meni je bilo na koncu malce lažje, tako da čestitke fantom in strokovnemu štabu za odlično opravljeno delo. Kar zadeva prihodnost, nam liga NCAA ne dela uslug, je pa po eni strani logično, da si fantje želijo tja sploh glede na zneske, ki se tam vrtijo, bo pa za nas zagotovo izziv sestava ekipe za prihodnjo sezono. Gledamo na trg, je pa zdaj še prezgodaj za kakšne konkretne odgovore," se je proti prihodnosti še obrnil Balažič.

Pogled proti prihodnosti

Čeprav je sezona še v teku in dolenjsko zasedbo do konca čaka še boj na državnem prvenstvu, pa se pogledi vodilnih v klubu že usmerjajo tudi proti prihodnosti. Vprašaj se pojavlja tudi ob imenu trenerja Dejana Jakare, ki se mu pogodba izteče, a interes za nadaljevanje skupne zgodbe obstaja. "Imam interes za nadaljnje sodelovanje. Meni se pogodba izteče, nismo še tam, se pa sam tukaj počutim odlično tako kot tudi moja družina. Bomo pa videli," je previden Jakara.

Nič konkretnega še ni jasnega o igralski sestavi. "Iskreno, se o prihodnosti še nismo nič pogovarjali. V glavi so ideje, a najprej je treba videti glede trenerskega vprašanja. Fokusirani smo bili zdaj na obstanek v ligi ABA, je pa definitivno vidna neka slika, čeprav je vprašanj ogromno. Še sami ne vemo, kdo vse bo odšel, koga lahko pripeljemo … V Sloveniji je malo število igralcev za tak denar, ki ga imamo na voljo mi, da bi nam ta igralec prinesel večjo kakovost in je nosilec."

Foto: Aleš Fevžer

"Tega bazena ni, mi pa potrebujemo igralce, ki bodo lahko sami odločali tekme. Če tega ne bo, se pripelje tujce in jih bo treba še več kot do zdaj, kar pa pomeni potem tudi potrebo po večjem vložku. Ne želim razlagati, s kakšnim vložkom smo igrali letos, ker smo imeli tudi še vsoto, ki bi jo lahko zapravili, a če bo želja po delu, bo treba začetni proračun Krke definitivno povečati. Tudi ostali klubi so videli, da ni več šale, ker mislim, da tudi Split s svojim proračunom ne bi smel biti ekipa, ki je izpadla," je prepričan Jakara.

Žak Smrekar bo kariero nadaljeval v ligi NCAA. Foto: Filip Barbalić

Ogromno težav tako kot vsem ekipam povzroča tudi liga NCAA in odhodi mladih košarkarjev čez lužo. Tja se iz Novega mesta selita Žak Smrekar in Lovro Urbiha. "Bo težko, ker če ne bo kvalitete, se bo igralo s petimi ali šestimi tujci, kar recimo Olimpija dela že leta in leta. Najraje bi igral z domačimi igralci, a ne za vsako ceno. Energijo dobiš z mladimi igralci, a teh drugo leto z odhodi v ZDA praktično ne bo. Vidimo nekaj kvalitete pri mlajših, za katere pa še ne vemo, ali so sposobni igrati na tem nivoju. Padjen, Kroflič, Smrekar … ti fantje so tudi telesno že razviti, tisti, ki prihajajo zdaj pa niso. Za vse slovenske klube je situacija zahtevna," je prepričan Jakara.

40-letnega stratega z dolenjsko ekipo do konca sezone čaka še boj na državnem prvenstvu, kjer je Krka prvi cilj postavila pri finalu. "Imam višje cilje, kot je finale, če pa smo realni, pa je, seveda, cilj finale. Ne bo lahko, vsi me sprašujejo, kako bo z Ilirijo v polfinalu, so pa tukaj še druge ekipe, ki so res kakovostne in so okrepile kader. Imeli bomo nekaj pritiska, najprej moramo dobiti četrtfinale, potem pa je tukaj zagotovo cilj, ki smo si ga zadali pred sezono. V dveh letih smo izpolnili pet od šestih ciljev, torej dvakrat obstanek v ligi ABA, dvakrat finale pokala in enkrat finale državnega prvenstva, zdaj pa gremo še po tega šestega, to bo potem še tista češnja na torti," je še sklenil trener Krke, ki do konca sezone ne bo mogel več računati na Maria Ihringa, ki je zaradi poškodbe že sklenil sezono.

Preberite še: