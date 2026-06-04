Evropska unija je v sredo začela priprave na odprtje vsebinske faze pristopnih pogajanj z Ukrajino, je sporočilo ciprsko predsedstvo. Ta ključni korak, na katerega je Ukrajina čakala dve leti, naj bi omogočil umik nasprotovanja Madžarske, ki je v sredo pred tem naznanila dogovor s Kijevom o pravicah madžarske manjšine.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



9.35 EU začela priprave na odprtje prvega kroga vsebinskih pogajanj z Ukrajino

9.35 EU začela priprave na odprtje prvega kroga vsebinskih pogajanj z Ukrajino

Zeleno luč odprtju prvega pogajalskega poglavja so države članice EU tako za Ukrajino kot Moldavijo dale na sredinem sestanku stalnih predstavnikov v Bruslju.

"To predstavlja pomemben mejnik na njuni poti evropske integracije in pošilja močno sporočilo o enotnosti in odločnosti EU," je sporočil tiskovni predstavnik ciprskega predsedstva. Za naslednje dni je napovedal prizadevanja za dokončno potrditev odločitve.

Odločitev mora namreč Svet EU pred dejanskim začetkom pogovorov še uradno potrditi, kar naj bi se glede na navedbe virov v ciprskem predsedstvu zgodilo prihodnji teden. Prvo pogajalsko poglavje naj bi nato Ukrajina in Moldavija na ločenih medvladnih konferencah odprli 15. junija v Luxembourgu.

Ukrajina je za članstvo v Uniji zaprosila po začetku ruske invazije pred nekaj več kot štirimi leti, status kandidatke pa je prejela junija 2022. Junija 2024 je uradno začela pristopna pogajanja, v katerih pa niso odprli še nobenega sklopa pogajalskih poglavij.

Do nedavnega je namreč ta korak, za katerega je v 27-članski uniji potrebno soglasje, blokirala Madžarska pod vodstvom zdaj že nekdanjega premierja Viktorja Orbana. Po volilni zmagi Petra Magyarja na aprilskih volitvah je ta nakazal pripravljenost, da podprejo nadaljevanje pristopnega procesa, če bi stranema uspelo rešiti odprta dvostranska vprašanja.

Do preboja je prišlo v sredo, ko je Magyar naznanil "zgodovinski dogovor" s Kijevom o pravicah madžarske etnične manjšine. Gre za temo, zaradi katere so bili odnosi med državama že dalj časa napeti.

Madžarski premier je na omrežju X zapisal, da sta strani dogovor, ki naj bi okrepil pravice manjšine na področju izobraževanja, kulture in politike, dosegli po nekaj tednih pogajanj. V Zakarpatju na zahodu Ukrajine živi več kot sto tisoč Madžarov.

Ukrajina se je po besedah Magyarja zavezala uzakonitvi sprememb in njihovi vključitvi v akcijski načrt, ki ga bo predložila EU. Kot je dodal, je v tem primeru Madžarska pripravljena pristati na odprtje prvega pogajalskega poglavja v pristopnem procesu.

Njegovo naznanilo je pozdravila evropska komisarka za širitev Marta Kos. "To bo omogočilo državam članicam, da nadaljujejo delo za odprtje prvega pogajalskega sklopa z Ukrajino in Moldavijo," je zapisala na omrežju X.

Magyar je sicer dodal, da Madžarska ne podpira pospešenega postopka pridruževanja Ukrajine. "Če bo Ukrajini uspelo zapreti vseh 33 pogajalskih poglavij v naslednjih od deset do 15 letih, bo Madžarska – vezano na zavezujoč referendum – podprla pridružitev Ukrajine," je dodal.