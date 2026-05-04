"Dončić? Nič novega." Lakersom se ne piše nič dobrega.

Košarkarji Los Angeles Lakersov bodo v noči na sredo začeli boje v konferenčnem polfinalu proti branilcem naslova iz moštva Oklahoma City Thunder. Ti se v boj z Jezerniki podajajo kot favoriti, še bolj izrazito ob predpostavki, da ekipi vsaj na začetku serije ne bo mogel pomagati Luka Dončić. Stavnice so močno na strani ekipe OKC, vse drugo kot njeno gladko napredovanje v konferenčni finale bi bilo za strokovnjake in analitike veliko presenečenje, tudi glede na statistične podatke pa se Jezernikom ne piše nič dobrega. A če kaj, nas je liga NBA v končnicah že večkrat naučila, da je mogoče prav vse. Tudi zdaj?

Različne informacije o stanju poškodbe Luke Dončića in njegovi morebitni vrnitvi na parket so v zadnjih tednih postale stalnica. Enako je pred začetkom konferenčnega polfinala proti Oklahomi, ko bi ga Lakersi v boju z branilci naslova še kako potrebovali.

Shams Charania je nazadnje poročal, da Lakersi še naprej tedensko opravijo pregled Dončića, njegov napredek ob želji po vrnitvi pa naj bi bil počasen. Čeprav opravlja lažje treninge, ti še naprej niso najbolj intenzivni, hkrati trenira brez stika oziroma ne igra pet na pet. Nekateri viri ob tem poročajo, da bi se Dončić lahko vrnil na četrti tekmi serije z OKC 11. maja, spet drugi, da bo čas njegovega okrevanja daljši. Na parketu je vse več in več, a še vedno ni v polnem pogonu.

Lakersi so v prvem krogu s 4:2 v zmagah izločili Houston. Foto: Reuters

"Ni blizu vrnitvi, Luke na parketu ne bo vsaj še teden dni ali celo deset dni. Lakerse tako čaka težko delo," je poročal Brian Windhorst. "Nič novega," je bil po zadnjem treningu z informacijami skop in molčeč trener J. J. Redick, ki vprašanja o okrevanju Slovenca prejema ob praktično vsaki medijski aktivnosti. Je pa ameriški strateg potrdil, da so z izjemo Dončića vsi preostali košarkarji zadnji trening opravili v celoti, tudi Austin Reaves, ki je na zadnji tekmi s Houstonom srečanje končal predčasno, a jo je, kot kaže, odnesel brez posledic.

Redick zbodel tekmeca

Jezernike po uspehu proti Houston Rocketsom zdaj čaka izjemno visoka ovira v obliki prvih nosilcev zahoda, ki po slabem desetletju želijo postati naslednja ekipa, ki bi ji uspelo ubraniti naslov. Nazadnje je to uspelo Golden State Warriorsom v letih 2017 in 2018. Ekipo, ki jo vodi J. J. Redick, čaka izjemno zahtevno delo. Ob uspehu v seriji s Houstonom, ki so jo dobili s 4:2, so imeli ogromno težav z izgubljenimi žogami. V povprečju so jih na šestih tekmah v seriji izgubili kar 17,7.

"Realnost obrambe Houstona je ta, da je bil njihov največji pritisk nekaj, kar je za OKC baza, na kateri gradijo. To je njihova osnova. So ekipa, ki je med petimi najboljšimi po vseh obrambnih statističnih podatkih: ukradene žoge, blokade … Na koncu pa jim vse to uspeva, ne da bi delali osebne napake, kar je zame najbolj odmevna stvar v zgodovini lige NBA," je pred začetkom serije v nekoliko sarkastičnem tonu dejal Redick ter nekoliko zbodel nasprotnike in njihove navijače. Lakersi so sicer na zadnjih treh tekmah dosegli manj kot sto točk, doseganje točk proti OKC pa bo za Jezernike še zahtevnejša naloga.

Redicka in strokovni štab čaka zahtevno delo v pripravi na tekmeca. Foto: Reuters

V rednem delu sezone je bila Oklahoma druga po odstotku izgubljenih žog nasprotnikov in prva po doseganju točk ob izgubljenih žogah tekmeca, še drugo sezono zapored pa je imela tudi najboljšo obrambo. Po mnenju mnogih je zasedba ena najboljših obrambnih ekip v zgodovini, v prvem krogu končnice pa je pometla s Phoenix Sunsi. Stavnice so močno na strani OKC. Lakersi so trenutno v seriji proti Thunderju avtsajderji s kvoto +950, kar pomeni največjo vlogo avtsajderja v končnici vse od leta 1988. Ob tem jim stavnice napovedujejo poraze s povprečno 16 točkami zaostanka.

OKC v letošnji končnici še ne pozna poraza

Na prvih štirih tekmah končnice je v taboru OKC prednjačil eden do glavnih favoritov za naziv MVP Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 33,8 točke na tekmo, prva violina ekipe pa je bil zanesljivo tudi v rednem delu. Bil je tudi najboljši asistent (8,0 asistence na tekmo), vloga najboljšega skakalca je pripadla Chetu Holmgrenu, obrambi pa ritem pogosto narekuje Luguentz Dort, ki je imel v preteklosti že nekaj obračunov z Dončićem. Tudi v taboru Oklahome so pred začetkom serije z Lakersi prejemali vprašanja, povezana s Slovencem.

Shai Gilgeous-Alexander Foto: Guliverimage

"Za vse bi bilo najboljše, če bi bili vsi na voljo ves čas. To bi bilo najboljše za navijače, zame, za ekipe, za igralce. A seveda to ni realno. V vsako serijo gremo pripravljeni na vse možnosti in tudi v to serijo bomo šli pripravljeni. Zagotovo bi Luka, če bi igral, s svojo igro in pojavo spremenil veliko, a pripravljeni bomo na vse, če bo igral ali ne," je pred začetkom serije dejal trener OKC Mark Daigneault. Ta je tudi proti Phoenixu dokazal, da lahko računa na dolgo klop, saj je deset košarkarjev na parketu preživelo vsaj 12,8 minute na tekmo.

"Vemo, kaj nas čaka, kaj so njihove prednosti in slabosti. Igrali smo že v rednem delu, tako da se dobro poznamo," pa je dodal prvi zvezdnik Gilgeous-Alexander. Ta je s soigralci v tej sezoni dobil vse štiri medsebojne tekme v rednem delu sezone s povprečno razliko kar 29,3 točke. Dončić je zaigral na dveh od štirih medsebojnih obračunov v tej sezoni. Ob njegovi odsotnosti in tudi odsotnosti Reavesa je vodilno vlogo prevzel izkušeni LeBron James, ki je proti Houstonu v povprečju dosegal 26 točk, devet skokov in 8,5 asistence. Ob boku Reavesa bo zagotovo vodilni člen tudi v zahtevnem boju s prvaki.

Serija se bo začela v noči na sredo v Paycom Centru ob 2.30 po slovenskem času.

Urnik tekem v seriji OKC in LA Lakers Sreda, 6. maj:

2.30 Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers Petek, 8. maj:

3.30 Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers Nedelja, 10. maj:

2.30 Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder Torek, 12. maj:

4.30 Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder Morebitna peta tekma:

Četrtek, 14. maj:

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers Morebitna šesta tekma:

Nedelja, 17. maj:

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder Morebitna sedma tekma:

Torek, 19. maj:

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers

Preberite še: