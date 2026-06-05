Ahačič Premrl in Požar končala kegljaško SP v Avstriji med najboljših 16

Zbirka slovenskih kolajn na kegljaškem svetovnem prvenstvu v avstrijskem Schwazu se v tekmovanju posameznikov ni povečala. Marija Ahačič Premrl in Žiga Požar sta ostala med najboljšo šestnajsterico.

Članica kamniškega Calcita v drugem krogu na izpadanje ni bila kos Slovakinji Nadi Poliakovi in je izgubila s kar 0:4 (579:672) ter se poslovila pred četrtfinalom.

Med moškimi je ostal med najboljših 16 tudi Žiga Požar, ki je odlično kegljal (644) proti Danielu Barthu. Nemec pa je bil le boljši za 16 kegljev, oba sta dobila po dva niza.

Že prej so se v posamični konkurenci poslovili Brigitte Strelec Juvančič, Tea Repnik in Lea Drnovšek ter Vid Ponebšek.

Slovenija je na prvenstvu v Avstriji osvojila dve odličji. Janže Lužan in Matej Lepej sta bila svetovna prvaka v tandemu, Požar pa je osvojil bron v sprintu.

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