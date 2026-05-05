Košarkarski svet žaluje. V 63. letu starosti je po boju z rakom debelega črevesa in danke umrl Jose "Piculin" Ortiz, ena največjih ikon portoriške košarke, nekdanji član Utah Jazz in reprezentant, ki je s Portorikom leta 2004 sodeloval pri zgodovinski zmagi nad Združenimi državami Amerike na olimpijskih igrah v Atenah.

Jose Ortiz Ortiz je v bogati karieri pustil močan pečat tako v portoriški kot evropski in svetovni košarki. Leta 1987 ga je na naboru lige NBA kot 15. izbral Utah Jazz, za katerega je nato tudi zaigral. V Evropi je nosil drese številnih uglednih klubov, med drugim Real Madrida, Barcelone, Unicaje, CAI Zaragoze, Andorre in grškega Arisa, v domovini pa je bil dolga leta eden največjih obrazov portoriške košarke.

José "Piculín" Ortiz je s Portorikom nastopil na štirih olimpijskih igrah, leta 2004 pa bil del zgodovinske zmage nad ZDA. Foto: Guliverimage

S portoriško reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, leta 1988 v Seulu, 1992 v Barceloni, 1996 v Atlanti in 2004 v Atenah. Prav tam je bil del generacije, ki je poskrbela za eno največjih senzacij v olimpijski košarki, ko je Portoriko z 92:73 - Ortiz je dosegel 8 točk in zbral 6 skokov - premagal zvezdniško reprezentanco ZDA. Zaradi izjemnega vpliva na košarko je bil leta 2019 sprejet tudi v Fibino hišo slavnih.