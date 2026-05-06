Košarkarji Los Angeles Lakers so na prvi tekmi konferenčnega polfinala v ligi NBA z 90:108 morali priznati premoč branilcem naslova, Oklahomi City Thunder. Jezerniki so kljub odsotnosti poškodovanega Luke Dončića favoriziranim gostiteljem v Paycom centru v prvih treh četrtinah nudili dostojen odpor, a je OKC na koncu pokazal premoč in v letošnji končnici ostaja brez poraza. Najboljši strelec Lakersov je bil LeBron James, ki je dosegel 27 točk, Jarred Vanderbilt je zaradi izpaha prsta srečanje končal že v drugi četrtini. Na drugi tekmi dneva so prvi nosilci vzhoda, Detroit Pistons s 111:101 premagali Cleveland Cavaliers in povedli z 1:0 v seriji.

Oklahoma City Thunder : Los Angeles Lakers 108:90 Strelci: Holmgren 24 (12 sk.), Mitchell in Gilgeous-Alexander po 18, McCain 12 (4/5 za 3); James 27 (12/17 met iz igre), Hachimura 18, Smart 12 (7 as.), Ayton 10 (11 sk.), Reaves 8 (3/16 met iz igre, 0/5 za tri)

Košarkarji Los Angeles Lakers po dokončanem petkovem delu proti Houston Rockets na prvi tekmi drugega kroga končnice proti branilcem naslova in prvim favoritom letošnje končnice, Oklahomi City Thunder, niso našli pravega odgovora. Kljub dobremu odportu v prvih treh četrtinah so domači v Paycom centru večino časa vse niti držali v svojih rokah, pri Lakersih pa je ob LeBronu Jamesu manjkal doprinost ostalih, najbolj Austina Reavesa. Še posebej se je tokrat poznal manko Luke Dončića, ki se je poškodoval pred več kot mesecem dni in še naprej ni nared za največje napore. Slovenski as je tekmo v Oklahoma Cityju spremljal s klopi Lakersov, a ni dočakal tako želenega uspeha soigralcev. Jezerniki ob nerazpoloženemu napadu še četrtič zapored niso dosegli meje stotih točk.

Trener JJ Redick je na prvi tekmi drugega kroga ob odsotnosti Slovenca v ogenj uvodoma poslal Reavesa, Marcusa Smarta, Jamesa, Ruija Hachimuro ter Deandreja Aytona. Pri domačih so srečanje odprli aktualni MVP Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Isaiah Hartenstein, Luguentz Dort in Chet Holmgren, zaradi težav s podobno poškodbo kot Dončić pa je tekmo izpustil Jalen Williams.

Luka Dončić tekmo spremlja s klopi. Foto: Reuters

"Proti tej ekipi smo bili v rednem delu povsem zanič," je bil pred tekmo neposreden trener Redick, ki se je ob tem obregnil ob štiri gladke poraze v rednem delu sezone. Navkljub temu in jasni ter izraziti vlogi favorita pa se Jezerniki tekmeca na uvodu niso ustrašili. Po petih točkah Jamesa je semafor po dobri minuti igre kazal izid 7:0 v korist gostov. Oklahoma City je nato izenačila na 9:9, na uvodu pa se je odvil izredno izenačen obračun, v katerem so bili Lakersi povsem kos svojemu nasprotniku, na njihovo sicer odlično obrambo pa so odgovorili z enako mero agresivnosti. Zaključek četrtine je kljub temu pripadel domačim, ki so prvih dvanajst minut dobili z 31:26. James je v prvi četrtini dosegel 12 točk in bil edini dvomesten košarkar na parketu.

Jarred Vanderbilt je utrpel izpah prsta. Foto: Reuters

Niz OKC iz konca prve četrtine se je nadaljeval tudi na uvodu v drugo, delni izid 10:0 za vodstvo domačih s 36:26 je s trojko kronal Jared McCain, trenerju Redicku pa ni preostalo drugega kot da poseže po minuti odmora.

Lakersi nato niso nikakor uspeli ujeti priključka, za nameček si je slabih šest minut pred koncem ob poskusu posredovanja ob zabijanju Cheta Holmgrena mezinec na desni roki izpahnil Jarred Vanderbilt, ki se je takoj v bolečinah prijel za desno roko, nato pa zapustil parket in se v spremstvu zdravniške službe podal v garderobo, od koder se ni več vrnil na parket.

Branilci naslova so bili tudi v nadaljevanju prve četrtine vselej pol koraka pred tekmecem, prvi polčas pa so ob 53,5-odstotnem izkupičku meta iz igre dobili z 61:53. James je prvi polčas končal pri 16 točkah, pri domači zasedbi je bil najbolj učinkovit Holmgren z 18 točkami in sedmimi skoki.

Lakersi so se približali, a ...

Tudi v tretji četrtini so Lakersi tekmecu vztrajno dihali za ovratnik, prednost OKC se je večino časa gibala okoli desetih točk. Po trojki Hachimure so se Jezerniki 6:40 pred koncem tretjega dela približali le na štiri točke zaostanka (65:69), v naslednjem napadu OKC je ob postavljanju blokade Gilgeous-Alexander podrl Reavesa, sodnik je najprej že skoraj pokazal na osebno napako v napadu, a si je nato premislil in žogo dosodil domačim, ki so se preko MVP-ja lanske sezone znova oddaljili. Lakersi so imeli kljub temu še nekaj možnosti, da se povsem približajo, a žoga ni in ni hotela skozi obroč. Zaključek četrtine je nato spet pripadel domačim, ki so se v zadnji del obračuna podali s prednostjo s 84:72.

V zadnji četrtini so gostitelji dodali na plin, z dvema zaporednima trojkama pa je Oklahomo City Thunder devet minut pred koncem do +19 popeljal McCain (94:75). Nato so bile vse niti v rokah branilcev naslova, ki so brez težav držali visoko prednost in se na koncu zanesljivo s 108:90 veselili prve zmage v seriji.

Pri Lakersih je vloga prvega strelca pripadla Jamesu s 27 točkami, Hachimura je dodal 18 točk, Smart pa ob sedmih asistencah še 12 točk. Dvomesten je bil še Ayton z 10 točkami in 11 skoki, pravega ritma po poškodbi še ni ujel Reaves, ki je ob metu iz igre 3/16 dosegel osem točk, zgrešil je vseh pet poskusov za tri točke. Za Oklahomo City je Holmgren prispeval 24 točk in 12 skokov, Mitchell in Gilgeous-Alexander sta dodala po 18 točk. Lakersi so na koncu imeli 41,7-odstotni izkupiček meta iz igre, izgubili so 17 žog, Thunder pa tri manj.

Chet Holmgren je bil najboljši strelec Oklahome Cityja. Foto: Guliverimage

Dončić še naprej pod velikim vprašajem

Še vedno ni jasno, kdaj in če bo v seriji z OKC Los Angels Lakersom na pomoč priskočil Dončić. Ta si je v začetku aprila prav na tekmi proti Oklahomi poškodoval stegensko mišico in od takrat slovenski košarkarski as še ni igral. To je zagotovo velik udarec za Jezernike, potem ko je Ljubljančan v rednem delu sezone v povprečju dosegal 33,5 točke, 7,7 skoka in 8,3 podaje.

Napovedi o njegovi vrnitvi so različne, a dejansko nihče ne ve, kdaj bi lahko stopil na parket. Pojavljajo se ugibanja, da bi se 27-letni slovenski košarkar lahko vrnil na četrti tekmi, ki bo na sporedu 11. maja, medtem ko drugi menijo, da bo njegov čas okrevanja daljši. Dončić je bil na zadnjem treningu prisoten, a je opravil le lažji trening brez kontakta in visoke intenzitete.

Lakersi bodo naslednjo tekmo proti OKC odigrali v noči na petek ob 3.30 po slovenskem času.

Cade Cunningham je dosegel 23 točk. Foto: Guliverimage

Detroit Pistons so na drugi tekmi večera s 111:101 ugnali Cleveland Cavaliers in se podpisali pod prvo zmago v seriji. Obe ekipi sta v prvem krogu končnice za napredovanje potrebovali kar sedem tekem, tako da pred začetkom konferenčnega polfinala nista imeli pretirano veliko časa za pripravo na srečanje. Pistons so prvi polčas pred domačimi navijači dobili z 59:46, a se je Cleveland pred koncem vrnil v igro. Pet minut in pol pred koncem je s tremi zadetimi prostimi metimi izid na 93:93 poravnal James Harden, a so nato Pistons do konca z delnim izidom 18:8 prišli do svoje prve zmage.

Cade Cunningham je bil s 23 točkami in sedmimi asistencami prvi strelec Detroita, tri točke manj je ob osmih skokih prispeval Tobias Harris. Donovan Mitchell je za Cleveland dosegel 23 točk, eno manj je dodal Harden (8 skokov, 7 asistenc).

Liga NBA, končnica, 5. maj:

Pari drugega kroga končnice: Zahod: San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /0:1/

Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /1:0/ Vzhod: New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /1:0/

Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /1:0/ / / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1 Pari prvega kroga končnice: Zahod:



Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/ Vzhod:



Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/

