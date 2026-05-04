Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
18.40

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44

Natisni članek

Natisni članek
Masai Ujiri Dallas Mavericks Luka Dončić Luka Dončić

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 18.40

36 minut

Kdo prihaja?

Dallas Mavericks z veliko potezo, kdo prihaja?

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44
Masai Ujiri | Bo Masai Ujiri Dallas popeljal na pravo pot? | Foto Guliverimage

Bo Masai Ujiri Dallas popeljal na pravo pot?

Foto: Guliverimage

Pri Dallas Mavericksih očitno začenjajo novo poglavje, ki bi lahko prineslo svetlejšo prihodnost. V svoje vrste so namreč pripeljali znanega strokovnjaka, ki bi lahko po odhodu Luke Dončića obrnil rezultatsko krivuljo navzgor.

Po zelo slabi sezoni in kar dolgem iskanju so vendarle našli vodjo, ki bi lahko Dallas popeljal na zmagovalno pot. Novi vodja franšize naj bi po pisanju ESPN postal Masai Ujiri, eden najbolj cenjenih košarkarskih strokovnjakov v ligi NBA.

Masai Ujiri  je v svetu ameriške košarke zelo znan, saj je prav on stal za zgodovinskim naslovom Toronto Raptorsov v sezoni 2018/19. V ligi NBA deluje že več kot desetletje in velja za človeka, ki ima občutek za sestavljanje ekipe. To dokazuje tudi nagrada za najboljšega funkcionarja iz leta 2013, ko je delal pri Denver Nuggetsih.

Luka Dončić, ko je še igral v dresu Dallasa. | Foto: Guliverimage Luka Dončić, ko je še igral v dresu Dallasa. Foto: Guliverimage

Po odhodu Luke Dončića je šlo samo še navzdol

Pri Dallasu od njega pričakujejo, da bo s svojim znanjem in vizijo postavil klub na pravo mesto, potem ko je po odhodu Luke Dončića zdrsnil v veliko krizo.

Dallas je letošnjo sezono končal daleč od vrha. Po rednem delu so pristali šele na 12. mestu zahodne konference, potem ko so zbrali 26 zmag in 56 porazov. Kljub temu imajo lahko dobre nastavke za prihodnost. Med njimi je tudi prvi izbor nabora Cooper Flagg.

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal "Dončić? Nič novega." Lakersom se ne piše nič dobrega.
Luka Dončić
Sportal Nove informacije o stanju Luke Dončića
Joel Embiid
Sportal Košarkarji Philadelphie izločili Boston v končnici NBA #video
Masai Ujiri Dallas Mavericks Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.