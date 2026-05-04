Dallas Mavericks z veliko potezo, kdo prihaja?

Pri Dallas Mavericksih očitno začenjajo novo poglavje, ki bi lahko prineslo svetlejšo prihodnost. V svoje vrste so namreč pripeljali znanega strokovnjaka, ki bi lahko po odhodu Luke Dončića obrnil rezultatsko krivuljo navzgor.

Po zelo slabi sezoni in kar dolgem iskanju so vendarle našli vodjo, ki bi lahko Dallas popeljal na zmagovalno pot. Novi vodja franšize naj bi po pisanju ESPN postal Masai Ujiri, eden najbolj cenjenih košarkarskih strokovnjakov v ligi NBA.

Masai Ujiri je v svetu ameriške košarke zelo znan, saj je prav on stal za zgodovinskim naslovom Toronto Raptorsov v sezoni 2018/19. V ligi NBA deluje že več kot desetletje in velja za človeka, ki ima občutek za sestavljanje ekipe. To dokazuje tudi nagrada za najboljšega funkcionarja iz leta 2013, ko je delal pri Denver Nuggetsih.

Luka Dončić, ko je še igral v dresu Dallasa. Foto: Guliverimage

Po odhodu Luke Dončića je šlo samo še navzdol

Pri Dallasu od njega pričakujejo, da bo s svojim znanjem in vizijo postavil klub na pravo mesto, potem ko je po odhodu Luke Dončića zdrsnil v veliko krizo.

Dallas je letošnjo sezono končal daleč od vrha. Po rednem delu so pristali šele na 12. mestu zahodne konference, potem ko so zbrali 26 zmag in 56 porazov. Kljub temu imajo lahko dobre nastavke za prihodnost. Med njimi je tudi prvi izbor nabora Cooper Flagg.

BREAKING: The Dallas Mavericks are hiring Masai Ujiri as the franchise's new Team President and Alternate Governor, sources tell me and @BannedMacMahon. Ujiri ran the Toronto Raptors from 2013 to 2025, serving as the architect of the 2019 NBA championship team. pic.twitter.com/ZsRwzwWHDt — Shams Charania (@ShamsCharania) May 4, 2026

