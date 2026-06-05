Karl Lagerfeld svoji mački zapustil milijone, a ni prejela niti centa

Več let po smrti modnega oblikovalca Karla Lagerfelda ostaja odprto vprašanje njegove zapuščine. Čeprav naj bi del večmilijonskega premoženja namenil svoji ljubljeni mački Choupette, njena dolgoletna skrbnica trdi, da od dediščine ni prejela ničesar.

Legendarni modni oblikovalec Karl Lagerfeld, ki je umrl leta 2019 v starosti 85 let, je pogosto poudarjal, kako pomembno vlogo je imela v njegovem življenju mačka Choupette. Ob različnih priložnostih je celo namignil, da bi lahko po njegovi smrti postala ena od dedinj njegovega premoženja.

A kot kaže, tega premoženja ne bo videla, poročajo francoski mediji. Francoska zakonodaja živalim namreč ne omogoča neposrednega dedovanja, je pojasnil Choupettin agent Lucas Bérullier, ki je dodal, da mačka preprosto ne more imeti bančnega računa ali biti pravna dedinja.

Prav zaradi tega je položaj precej zapleten. Françoise Caçote, ki je za Choupette skrbela že v času Lagerfeldovega življenja in zanjo skrbi še danes, je razkrila, da se že leta s pomočjo odvetnikov bori za izpolnitev oblikovalčevih želja.

"Želim biti iskrena: do danes nismo prejeli popolnoma ničesar," je dejala ter dodala, da so pravni postopki zelo dragi in dolgotrajni.

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Skrbnica želi izpolniti Lagerfeldove želje

Po navedbah Choupettinega agenta je Lagerfeld še pred smrtjo svoji gospodinji podaril stanovanje, v katerem danes živi skupaj z mačko. Vprašanje preostale dediščine ostaja nerešeno.

Françoise Caçote poudarja, da je njena največja skrb dobrobit slavne mačke. Zaposlena je za krajši delovni čas, da lahko skrbi za Choupette in ji zagotovi vse, kar potrebuje.

"Najpomembnejše je, da je srečna, obdana z ljubeznijo in zaščitena tako, kot bi si Karl želel," je dejala. Ob tem upa, da bo spor glede dediščine nekoč rešen mirno in sporazumno.

Choupette ostaja svetovna zvezdnica

Čeprav dediščina ostaja nerazdeljena, Choupette še vedno ustvarja prihodke s sodelovanjem v oglaševalskih kampanjah in drugih komercialnih projektih. Njen agent poudarja, da je javnost pogosto preveč osredotočena na denar, medtem ko je bistvo zgodbe povsem drugje.

Po njegovih besedah Choupette ni zgolj bogata mačka, temveč kulturni fenomen in simbol Lagerfeldove zapuščine. "Zame je najlepša in najbolj očarljiva mačka na svetu," je dejal.

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