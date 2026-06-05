Kajzer in Sar že dogovorjena: Izrael odpira veleposlaništvo v Ljubljani

Potem ko je po potrditvi četrte vlade Janeza Janše s pročelja vladne palače izginila palestinska zastava, kjer zdaj visijo slovenska, evropska in ukrajinska, je Izrael sporočil, da bo odprl svoje prvo veleposlaništvo v Ljubljani.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je dejal, da izvolitev Janeza Janše za premierja "odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo", na omrežju X pa je danes zjutraj sporočil, da s ponosom oznanja odprtje prvega veleposlaništvo v Ljubljani.

Ob tem je zapisal, da izvolitev Janše "označuje novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo" ter da "imamo po letih sovražnosti prejšnje vlade zdaj priložnost, da obnovimo, okrepimo in poglobimo resnično partnerstvo".

Today, I am proud to announce that Israel will open its first-ever embassy in Ljubljana.



The election of Prime Minister @JJansaSDS marks a new chapter in relations between Israel and Slovenia. After years of the hostility of the previous government- we now have an opportunity to… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 4, 2026

Že včeraj zvečer je oznanil, da je imel "odličen pogovor z novim slovenskim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem". Čestital mu je ob inavguraciji nove vlade in prevzemu položaja zunanjega ministra.

Ob tem ga je obvestil tudi o svoji odločitvi: "Da čim prej odpremo prvo izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Minister je obljubil vso potrebno pomoč za zagotovitev njegove hitre vzpostavitve. Pogovarjala sva se o skupni nameri za krepitev odnosov med državama."

Excellent call with Slovenia’s new FM @TKajzer. I congratulated him on the inauguration of the new government and on assuming his position as FM.

I informed him of my decision to open Israel’s first-ever embassy in Ljubljana as soon as possible. The Minister pledged all the… pic.twitter.com/KJ3Fawj2RB — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 4, 2026

Z vladne palače umaknili palestinsko zastavo

Takoj po potrditvi nove Janševe vlade pa so s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo, ki so jo simbolno izobesili konec maja 2024, ko je vlada Roberta Goloba sprejela sklep, da predlaga priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države, kar se je pozneje tudi zgodilo.

Na umik zastave se je Golob že odzval in dejal, da "prvo dejanje v prvem trenutku nove vlade pove več kot tisoč besed". "Takoj ob prihodu nove vlade je bila z vladne zgradbe sneta palestinska zastava. Nova vlada je prisegla na drugo obletnico slovenskega priznanja Palestine. Kakšno žalostno naključje za to novo vlado. Niti eno minuto ne sme več plapolati zastava naroda, ki je preživel in preživlja neizmerno trpljenje," je sporočil.

Dodal je, da ta zastava "ni plapolala le za Palestince, ampak za pravičnost, za dostojanstvo, za sočutje, za človečnost in mir. Za vse narode, ki so zatirani, ki jim niso priznane človekove pravice, ki jim ni priznan obstoj."