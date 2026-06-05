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Avtor:
B. G.

Petek,
5. 6. 2026,
9.47

Osveženo pred

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Natisni članek
Izrael veleposlaništvo Gideon Sar Tone Kajzer

Petek, 5. 6. 2026, 9.47

1 ura, 15 minut

Kajzer in Sar že dogovorjena: Izrael odpira veleposlaništvo v Ljubljani

Avtor:
B. G.

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Gideon Sar | Gideon Sar | Foto Reuters

Gideon Sar

Foto: Reuters

Potem ko je po potrditvi četrte vlade Janeza Janše s pročelja vladne palače izginila palestinska zastava, kjer zdaj visijo slovenska, evropska in ukrajinska, je Izrael sporočil, da bo odprl svoje prvo veleposlaništvo v Ljubljani.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je dejal, da izvolitev Janeza Janše za premierja "odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo", na omrežju X pa je danes zjutraj sporočil, da s ponosom oznanja odprtje prvega veleposlaništvo v Ljubljani.

Ob tem je zapisal, da izvolitev Janše "označuje novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo" ter da "imamo po letih sovražnosti prejšnje vlade zdaj priložnost, da obnovimo, okrepimo in poglobimo resnično partnerstvo".

Že včeraj zvečer je oznanil, da je imel "odličen pogovor z novim slovenskim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem". Čestital mu je ob inavguraciji nove vlade in prevzemu položaja zunanjega ministra. 

Ob tem ga je obvestil tudi o svoji odločitvi: "Da čim prej odpremo prvo izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Minister je obljubil vso potrebno pomoč za zagotovitev njegove hitre vzpostavitve. Pogovarjala sva se o skupni nameri za krepitev odnosov med državama."

Z vladne palače umaknili palestinsko zastavo

Takoj po potrditvi nove Janševe vlade pa so s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo, ki so jo simbolno izobesili konec maja 2024, ko je vlada Roberta Goloba sprejela sklep, da predlaga priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države, kar se je pozneje tudi zgodilo.

Na umik zastave se je Golob že odzval in dejal, da "prvo dejanje v prvem trenutku nove vlade pove več kot tisoč besed". "Takoj ob prihodu nove vlade je bila z vladne zgradbe sneta palestinska zastava. Nova vlada je prisegla na drugo obletnico slovenskega priznanja Palestine. Kakšno žalostno naključje za to novo vlado. Niti eno minuto ne sme več plapolati zastava naroda, ki je preživel in preživlja neizmerno trpljenje," je sporočil.

Dodal je, da ta zastava "ni plapolala le za Palestince, ampak za pravičnost, za dostojanstvo, za sočutje, za človečnost in mir. Za vse narode, ki so zatirani, ki jim niso priznane človekove pravice, ki jim ni priznan obstoj."

Izrael veleposlaništvo Gideon Sar Tone Kajzer
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