Nedelja, 3. 5. 2026, 19.55
Liga NBA, končnica. 3. maj
Čakamo le še dva: odločilni tekmi v Detroitu in Clevelandu
Do ponedeljkovega jutra bosta v ligi NBA znana še zadnja dva udeleženca polfinala vzhodne konference. Medtem, ko je na zahodu prvi krog končnice končan, para drugega pa sta Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers in San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves, je na vzhodu znan samo en, to je New York Knicks – Philadelphia 76ers. V noči na ponedeljek po slovenskem času bosta odločilni sedmi tekmi konferenčnih četrtfinalov odigrani v Detroitu in Clevelandu.
Po šestih tekmah serije med Detroit Pistonsi in Orlando Magici je izid neodločen na 3:3 v zmagah, enako je med Cleveland Cavaliersi in Toronto Raptorsi. Zmagovalca teh serij bosta tudi tekmeca v drugem krogu končnice lige NBA.
LA Lakers, ki so v prvem krogu končnice s 4:2 v zmagah izločili Houston Rockets, bodo prvo tekmo konferenčnega polfinala proti branilcem naslova iz Oklahome igrali v sredo zjutraj po slovenskem času (2.00) v gosteh. Tudi v drugem krogu končnice bodo pogrešali prvega strelca, slovenskega zvezdnika Luko Dončića, ki se po predvidevanjih strokovnjakov, na parket naj ne bi vrnil pred 11. majem.
Liga NBA, končnica, 3. maj:
Pari prvega kroga končnice:
Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/
Vzhod:
Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /3:3/
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /3:3/
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/
/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1