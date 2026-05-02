Lakersi ob aplavzu Dončića suvereno končali delo, Reaves vnesel nekaj skrbi

Košarkarji Los Angeles Lakers so na šesti tekmi prvega kroga končnice po dveh zaporednih porazih zanesljivo z 98:78 premagali Houston Rockets. Jezerniki so tako izkoristili tretjo zaključno žogo in se s skupno zmago 4:2 v seriji zavihteli v konferenčni polfinale, kjer jih čaka boj z branilci naslova, Oklahomo City Thunder. Lakersi so tudi tokrat pogrešali Luko Dončića, Austin Reaves pa se je po poškodbi vrnil v začetno peterko, a v zadnji četrtini ob agresivni osebni napaki Amena Thompsona poskrbel za nekaj skrbi v vrstah Lakersov. Detroit Pistons so z zmago proti Orlando Magic (93:79) izid v seriji poravnali na 3:3, enak dosežek je po podaljšku uspel Torontu proti Clevelandu (112:110), potem ko je trojko za zmago sekundo pred koncem tekme dosegel RJ Barrett.

Houston Rockets : Los Angeles Lakers 78:98 Strelci: Thompson 18 (8 sk.), Sengun 17 (11 sk.), Eason 14; James 28 (7 sk., 8 as.), Hachimura 21 (5/7 za 3), Reaves 15 (7/14 met iz igre, 0/4 za 3), Ayton (16 sk.), Smart in LaRavia po 7

Los Angeles Lakers so se prvič po letu 2023 prebili v drugi krog končnice. Za razliko od prejšnjih dveh tekem, ko so Jezerniki zapravili dve zaključni žogi, so tokrat stvari na svoje mesto postavili že v drugi četrtini, tako da je lahko Luka Dončić sploh v drugem polčasu dogajanje s klopi spremljal povsem mirno. Vodilno vlogo je vnovič prevzel LeBron James, ki je srečanje končal pri 28 točkah. "Zame se je že podpisal pod največjo kariero od vseh igralcev lige NBA," je JJ Redick po tekmi dejal o 41-letnem košarkarju. Trener Lakersov je še dodal, da je slačilnica po tekmi za Jamesom spuščala kozje glasove "bee" in mu na šaljiv način sporočili, da je za njih "GOAT" (najboljši vseh časov, op. p.).

Dončić po tekmi z Durantom in Reavesom:

Tudi na šesti tekmi v seriji sta obe ekipi pogrešali svoja glavna nosilca igre, Lakersi, kot že omenjeno, Dončića, Houston pa Kevina Duranta. Za Lakerse so šesto tekmo odprli LeBron James, Marcus Smart, Rui Hachimura, Deandre Ayton in Austin Reaves, ki se je prvič po poškodbi, ki jo je staknil 2. aprila, vrnil v začetno postavo Lakersov. Prvih dvanajst minut je minilo v precej izenačenem ozračju, s 23:18 so jih dobili Jezerniki, obe ekipi pa sta bili precej mizerno razpoloženi v napadu, saj sta dosegli le 36 odstotkov vseh svojih metov iz igre.

Začetek druge četrtine prinesel mirno nadaljevanje Lakersov

Na začetku druge četrtine so Lakersi dali v prestavo višje, po slabih dveh minutah igre je James z uspešnim metom za tri poskrbel za prvo dvomestno prednost katere koli ekipe na srečanju (30:18), s skupnim delnim izidom 9:0 na začetku druge četrtine pa je trener Houstona Ima Udoka ob zaostanku z 18:32 le nemočno posegel po minuti odmora. Rockets so med drugim zgrešili kar 12 zaporednih metov iz igre. Gostje so se v Toyota Centru na glavni odmor podali s prednostjo 49:31, drugo četrtino so dobili s 26:13, odlično so svoje delo opravili predvsem v obrambi, saj je Houston dosegel le 28,6 odstotka vseh svojih metov iz igre. James je bil v prvem polčasu z 18 točkami prvi strelec Jezernikov.

Thompson nad Reavesa

Prednost, ki so jo Lakersi zgradili v drugi četrtini, je v tretji četrtini le še rastla, največ pa je znašala 25 točk. Houston praktično ni imel odgovora na poskuse Lakersov, predvsem pa na njihovo agresivno obrambo. V zadnjo četrtino so gostje odnesli prednost z 71:55. V zadnji četrtini je bilo bolj ali manj le še vprašanje, s kakšno zmago in razliko bodo Lakersi sklenili serijo. Nekaj skrbi je v zasedbo Lakersov vnesla poteza Amena Thompsona, ki je ob eni izmed obrambnih akcij dobrih pet minut pred koncem močno za roko potegnil Austina Reavesa, ki se je nato opotekel in padel, nato pa vidno v bolečinah zapustil parket in se ni več vrnil v igro.

Lakersi so nato z "rezervno" zasedbo sklenili zaključek srečanja, ki je bil bolj ali manj le še formalnost. Četudi Lakersi v napadu niso blesteli pa so z igro v obrambi povsem onemogočili tekmeca, ki je imel met iz igre na koncu 28/80, Jezerniki so bili boljši tudi v skoku (67:55), tekmo pa so dobili z izidom 98:78.

Pri Lakersih je bil na koncu z 28 točkami, sedmimi skoki in osmimi asistencami najboljši strelec LeBron James, Hachimura je dodal 21 točk, od tega je zadel pet trojk v sedmih poskusih, dvomesten je bil še Reaves s 15 točkami. Za Houston je Amen Thompson prispeval 18 točk in osem skokov, Alperen Sengun je ob enajstih skokih dosegel točko manj, Tari Eason se je ustavil pri 14 točkah.

Na zahodu sta zdaj tako znana oba para konferenčnega polfinala. Los Angeles Lakers se bodo v seriji na štiri zmage pomerili z branilci naslova, Oklahomo City Thunder, San Antonio Spurs pa čaka boj z Minnesoto Timberwolves. Prva tekma v seriji med Lakersi in OKC bo odigrana v noči na sredo po slovenskem času.

Cade Cunningham je dosegel 32 točk.

Odločilno sedmo tekmo so izsilili prvi nosilci vzhoda, Detroit Pistons, ki so s 93:79 ugnali Orlando Magic. Slednji so tako zapravili še drugo zaključno žogo, saj so v seriji vodili že s 3:1. Orlando je povsem pogorel v drugem polčasu, četudi je prvi polčas dobil s kar 60:38. V drugem delu so Pistons dodali na plin in drugi polčas dobili s 55:19, zadnjo četrtino je Detroit dobil z 31:8. Cade Cunningham je ob zmagi dosegel 32 točk in deset skokov, Tobias Harris je dodal 22 točk in prav tako deset skokov. Za Orlando sta Paolo Banchero (10 skokov; 0/9 za 3) in Desmond Bane prispevala po 17 točk.

Barrett veliki junak Toronta

Serijo pa so na sedmo tekmo podaljšali tudi košarkarji Toronto Raptors, ki so po podaljšku s 112:110 premagali Cleveland Cavaliers in izsilili odločilno sedmo tekmo. Dvanajst sekund pred koncem rednega dela je podaljšek Clevelandu s košem za 104:104 zagotovil Evan Mobley. Za Toroto je zatem v zadnji sekundi koš za zmago po rednem delu zgrešil Jamal Shead.

V podaljšku je nato Donovan Mitchell 34 sekund pred koncem zadel za vodstvo Cavaliersov s 110:108, na drugi strani je nato en prosti met zadel Shead, v zadnji sekundi tekme pa je infarktno končnico s svojo četrto trojko na tekmi za 112:110 odločil RJ Barrett, potem ko se je žoga ob metu odbila od obroča nato pa po odboju pristala v košu. Scottie Barnes je bil s 25 točkami in 14 asistencami prvi strelec Toronta, točko manj sta prispevala Barrett (9 skokov) in Ja'Kobe Walter. Mobley je za Cleveland vknjižil 26 točk in 14 skokov.

Liga NBA, končnica, 1. maj:

Pari končnice: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/ Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /3:3/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /3:3/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:3/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/ / / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

