Houston pokvaril načrte Lakersom, se piše zgodovina lige NBA? #video

Košarkarji Los Angeles Lakers niso izkoristili druge zaključne žogice za napredovanje v konferenčni polfinale lige NBA. Houston je zmagal v mestu angelov z 99:93 in izsilil šesto tekmo serije, ki bo v noči na soboto v Teksasu. Jezernikom ni pomagala niti vrnitev Austina Reavesa, ki je prispeval 22 točk. Časovnica vrnitve Luke Dončića, ki je znova stiskal pesti za soigralce na klopi, ostaja neznanka. Kako pa je bilo na preostalih tekmah večera? Detroit je doma premagal Orlando (116:109) in znižal zaostanek v zmagah na 2:3, prednost domačega igrišča pa je izkoristil tudi Cleveland (125:120) in proti Torontu povedel s 3:2. Na dvoboju v Detroitu sta s 45 točkami izstopala Cade Cunningham in Paolo Banchero.

Los Angeles Lakers : Houston Rockets 93:99 (28:21, 47:51, 67:76) /3:2/

Najboljši strelci: L. James 25 (met iz igre 9/20, trojke 0/6, 7 as.), Reaves 22 (met iz igre 4/16, prosti meti 12/13, 6 as.), Ayton 18 (17 sk., 2 blok.), Hachimura 12, Smart 11 (trojke 3/7, 6 izg. žog); Smith Jr. 22 (trojke 4/9), Eason 18 (met iz igre 6/11), Thompson 15 (7 sk., 4 as., 4 ukr. žoge), Sengun 14 (9 sk., 8 as.), Sheppard 12 (6 as.)

Vrhunci srečanja v Los Angelesu:

Peta tekma serije med Lakersi in Rocketsi, na kateri so skušali Jezerniki izkoristili drugo zaključno žogico za napredovanje, prvo na domačem parketu, se je začela s trojko Marcusa Smarta. Jezerniki so bolje vstopili v srečanje, povedli s 14:9. Luka Dončić, ki je znova spremljal dvoboj na klopi v beli obleki, je lahko večkrat vstal na noge in zaploskal soigralcem. Še z večjim veseljem pa je zaploskal po prvi minuti odmora na srečanju, ko je napočil velik trenutek za Lakerse. Po slabem mesecu se je na parket vrnil Austin Reaves in zaigral prvič v letošnji končnici lige NBA.

Kako je Austin Reaves zadel prvo trojko po vrnitvi?

Austin Reaves from the parking lot

Drugi najboljši strelec Jezernikov je za razliko od Dončića že odpravil zdravstvene težave. Sprva je večkrat podal Deandreju Aytonu, nato pa začel še polniti koš Raketam. S prvo trojko za 19:13, ki jo je dosegel z velike oddaljenosti, je navdušil občinstvo. Dosegel je osem točk zapored, se pogosto preselil na črto prostih metov, nato se je v napadu prebudil še LeBron James. Zadišalo je po novem šovu Lakersov, ki so povedli s 26:15 (+11). Do konca prve četrtine so gostje malce omilili zaostanek, Jezerniki pa so na krilih dobre obrambe vseeno imeli veliko razlogov za zadovoljstvo, saj so vodili s 28:21.

Kako so navijači pozdravili vrnitev Austina Reavesa:

Lakers fans greeted Austin Reaves with a standing ovation in his first game since April 2

Houston vrnil udarec

Lakersom je veliko preglavic v napadu povzročal Tari Eason. Foto: Reuters V drugi četrtini pa je bilo hitro konec idile Jezernikov. Rakete, ki so znova nastopile brez poškodovanega Kevina Duranta, so začutile svojo priložnost. Ko so naravnale roko pri metih z razdalje, je začela prednost gostiteljev hitro kopneti. Jabari Smith Jr. je bil najbolj vroč pri gostih iz Teksasa, dve trojki je pristavil Dončićev prijatelj, nekdanji Jezernik in Teliček Dorian Finney-Smith. Pri Lakersih je začel šepati odstotek meta iz igre, vse več je bilo tudi izgubljenih žog (9). Rakete so ujele priključek (32:32), po trojki Reeda Shepparda povedle s 35:34, v nadaljevanju pa prednost še povišale na 51:47.

Lakersi, ki so tokrat pogrešali strelski prispevek Luka Kennarda (v prvem polčasu je zgrešil vse tri mete iz igre in kot edini član začetne peterke ostal pri ničli) so v drugi četrtini dosegli zgolj 19 točk. Houston se je strelsko prebudil, v tem delu tekme dal 30 točk in tako odšel na počitek s prednostjo +4. Čeprav so Lakersi zbrali več skokov (21:15), Reaves pa je v slabih 15 minutah prvega polčasa prispeval 11 točk (met iz igre 3/6) in kar šest asistenc, so zapravili prednost.

Rakete še povišale prednost

Mučenje Lakersov v napadu se je nadaljevalo tudi v drugem polčasu. Houston je razorožil napad gostiteljev, hkrati pa še naprej marljivo zadeval za tri točke. Že do konca tretje četrtine je dosegel 12 trojk, največ v tej seriji. Tri je dosegel Jabari Smith Jr., dve pa poleg Finney-Smitha še Reed Sheppard in Tari Eason.

Houston je na peti tekmi dosegel 14 trojk (14/40), največ v seriji z Lakersi. Foto: Reuters

Domači strateg JJ Redick ni našel rešitve, prednost gostov se je povzpela na +11 (76:65), po prvih točkah Jaka LaRavie na srečanju pa je Houston v zadnjo četrtino krenil s prednostjo devetih točk (76:67).

Navijači Lakersov so v zadnji četrtini pričakovali preobrat, ki bi popeljal dvoboj v bolj napeto končnico, a so gostje še naprej neusmiljeno zadevali z razdalje. Tako je prednost zrasla na +13 (82:69), dobrih pet minut pred koncem pa je po uspešnem prodoru LeBrona Jamesa padla na +9 (87:78). Gostujoči trener Ime Udoka je zahteval minuto odmora. Občinstvo v Crypto.com Arena je še verjelo v srečen konec, nenazadnje so Jezerniki v rednem delu sezone blesteli v napetih dvobojih.

Sheppard ustavil nalet Lakersov

In res, najprej je za navdušenje s trojko poskrbel Rui Hachimura, nato je po še enem izmed uspešnih skokov v napadu zadel Deandre Ayton, LeBron James pa je z uspešnim polaganjem za 85:88 dvignil občinstvo na noge. Lakersi so se z delnim rezultatom 11:1 približali na zgolj tri točke zaostanka.

Kako je Reed Sheppard ustavil nalet Jezernikov:

Reed Sheppard hits the jumper over Deandre Ayton, strips LeBron James and finishes with the fastbreak dunk, putting the Rockets up 7

Ko je bilo gostom najhuje, pa je stopil v ospredje Reed Sheppard. Branilec Raket je ustavil nalet gostiteljev s košem iz polrazdalje, nato pa še ukradel žogo LeBronu Jamesu in po zabijanju popeljal Houston v bolj mirne vode. Rakete so dobri dve minuti pred koncem vodile za +7 (92:85).

Ayton znižal na -3, bližje ni šlo

Austin Reaves se je vrnil na parket, a je trpel njegov met iz igre. Od 16 metov jih je zadel le četrtino. Foto: Reuters S tem pa drame v Kaliforniji še ni bilo konec. Čeprav je Houston v zadnjo minuto vstopil s prednostjo +7 (96:89), se Lakersi niso predali. Ko je Deandre Ayton 24 sekund pred koncem tako po še enem uspešnem skoku v napadu zabil in znižal zaostanek na 93:96, je znova oživelo upanje o zmagi domačih.

Navdušenje občinstva je bilo še večje, ko je Amen Thompson zgrešil prvi prosti met. Ko pa je drugega vendarle zadel (97:93), je skušal stvari v svoje roke vzeti LeBron James. 41-letni superzvezdnik, ki je bil najboljši strelec srečanja, je popeljal Lakerse v napad, nato pa ga zaključil z metom za tri točke. Na smolo gostiteljev pa ni bil uspešen. Še šestič zapored na tekmi je bil nenatančen z velike razdalje (0/6), Jezerniki so priznali predajo.

Turški center Alperen Sengun je bil blizu trojnega dvojčka. Foto: Reuters

Rakete so prišle do gostujoče zmage, s katero so izsilile šesto tekmo na domačem parketu. V noči na soboto bodo skušali serijo izenačiti na 3:3, nato pa se na sedmi tekmi vpisati v zgodovino lige NBA kot prva ekipa, ki bi uspela nadoknaditi zaostanek v zmagah z 0:3. To do zdaj ni uspelo še nobeni ekipi. V končnici lige NBA je bilo 159 takšnih primerov, a so se prav vsi za tisto ekipo, ki je zaostajala z 0:3, končali z izpadom. Bi lahko Rakete v letu 2026 postavile mejnik?

Turški center Alperen Sengun, ki se je v Los Angelesu spogledoval s trojnim dvojčkom (14 točk, 9 skokov in 8 asistenc), je po tekmi izpostavil, kako Houston še kako verjame v čludežno vrnitev. "Veliko smo se naučili iz prejšnjih napak. Vedeli smo, da ne smemo hiteti, ampak moramo biti potrpežljivi," je dejal Sengun, ki želi v noči na soboto izkoristili prednost domačega parketa, nato pa se v odločilni sedmi tekmi, ta bi bila odigrana v noči na ponedeljek, skušati vpisati v zgodovino lige NBA s podvigom, ki ni uspel še nikomur. Tudi v nadaljevanju serije pa Redickovi četi še ne bo mogel pomagati Luka Dončić ...

Strelski šov Cunninghama in Banchera

Cade Cunningham je dosegel 45 točk in bil nezgrešljiv s črte prostih metov. Foto: Reuters Na vzhodu si za razliko od zahoda v ligi NBA ni še nihče priigral napredovanja v 2. krog končnice. Orlando je imel zaključno žogico v Detroitu, a je ni izkoristil. Pistonsi so na krilih Cada Cunninghama, ki je dosegel kar 45 točk (met iz igre 13/23) in s tem poskrbel za strelski rekord franšize v play-offu. Detroit ni na tekmi nikoli zaostajal, se je pa dobro minuto pred koncem po trojki Paola Banchera, tudi on je zablestel s 45 točkami in dosegel strelski rekord kariere na tekmah končnice, njegova prednost stopila na tri točke.

Orlando ni prišel bližje. Banchero je sicer zgrešil kar sedem od 12 prostih metov, Cunningham pa je bil na drugi strani s črte prostih metov nezgrešljiv (14/14). Tobias Harris je za Detroit prispeval 23, Jalen Duren in Duncan Robinson pa po 12 točk. Pri gostih je Anthony Black dosegel osebni strelski mejnik na tekmah končnice (19 točk), Desmond Bane jih je dodal 18, Jalen Suggs pa 10.

Cleveland znova vodi

James Harden je zadel štiri trojke in dvoboj končal pri 23 točkah. Foto: Reuters Cleveland je dobil peto tekmo serije in proti Torontu povedel v zmagah s 3:2. Cavaliersi so bili tokrat boljši s 125:120, eden izmed domačih junakov pa je bil zagotovo Nemec Dennis Schröder. V zadnji četrtini, ko se je lomil rezultat, je dosegel kar 11 od skupno 19 točk na tekmi. Največ sta jih sicer pri Clevelandu dosegla James Harden in Evan Mobley (oba 23), 19 pa jih je dodal Donovan Mitchell.

Pri Torontu, ki so od druge četrtine naprej pogrešali Brandona Ingrama (poškodba desne pete), je na seznamu strelcev izstopal RJ Barrett (25 točk), Ja'Kobe Walter jih je dal 20, Jamal Shead pa 18. Gostje so po prvem polčasu vodili s 70:67, nato pa v nadaljevanju dosegli le še 50 točk. Scottie Barnes je ob metu iz igre 6/16 prispeval 17 točk, 11 asistenc in osem skokov.

Kdaj se bo vrnil Luka Dončić?

Še naprej so Los Angeles Lakers brez Luke Dončića in očitno bodo še kar nekaj časa. "Slišim, da je pot okrevanja počasna. Če se bodo Lakers uvrstili v drugi krog in se pomerili z Oklahomo, bo Dončić izpustil vsaj še prve tekme te serije. Še vedno ni jasno, kdaj bi se lahko vrnil. Še vedno trenira sam, ni še blizu treningom pet na pet." V torek je Charania govoril, da lahko Dončić izpusti celotno serijo drugega kroga, v sredo zjutraj je torej besede nekoliko spremenil in govori o prvih tekmah te serije.

Liga NBA, končnica, 29. april: