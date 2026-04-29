Zadnje informacije o poškodbi Luke Dončića niso nič kaj spodbudne, saj naj ne bi igral še kar nekaj časa. Očitno bo moral izpustiti celo serijo tekem proti Oklahomi, če se Lakersi uvrstijo v drugi krog končnice.

Los Angeles Lakersi so le še korak oddaljeni od napredovanja v drugi krog končnice, potem ko proti Houstonu vodijo s 3:1 v zmagah in so v zelo dobrem položaju za napredovanje. Vendar v ozadju ni vse tako lepo, kot je videti na prvi pogled. Po zadnjih informacijah bi lahko Luka Dončić zaradi poškodbe izpustil celotno naslednjo serijo proti Oklahomi City Thunder, kar bi bil lahko velik udarec za ekipo iz Los Angelesa.

"It is a slow-path on the recovery front for Luka. The expectation is if the Lakers are able to beat Houston and advance Luka Dončić will be out for the next series. There's still no time table for him as of right now. He's starting to do more court movement as JJ Redick said the… pic.twitter.com/ayA0zuKreU — Luka Updates (@LukaUpdates) April 28, 2026

Še zdaleč ni v takšnem stanju, da bi lahko pomagal

Slovenski zvezdnik je zaradi poškodbe zadnje lože na seznamu poškodovanih že od začetka aprila, ko se je poškodoval prav na tekmi proti Oklahomi v rednem delu sezone. Čeprav se je po zdravljenju v Evropi vrnil k ekipi in začel trenirati, še zdaleč ni v takšnem stanju, da bi lahko pomagal svojim košarkarskim kolegom na parketu.

Znani novinar Shams Charania je razkril, da Dončić zelo počasi okreva in da za zdaj sploh še ni znano, kdaj bi se lahko vrnil pod koše. Po njegovih besedah obstaja velika možnost, da Slovenec izpusti celotno serijo proti Oklahomi.

Tudi prvi trener Jezernikov JJ Redick je pred dnevi poudaril, da Dončić sicer že več teče po igrišču, vendar je še daleč od ekipnih treningov.

Luka Dončić bo očitno še kar nekaj časa tekme spremljal s klopi. Foto: Guliverimage

Možnosti brez Dončića so veliko manjše

Če se Lakersi prebijejo v naslednji krog končnice brez svojega prvega zvezdnika, bodo njihove možnosti proti razigrani Oklahomi zelo majhne. Jasno je, da je 27-letni Ljubljančan zelo pomemben člen te ekipe. Njegova odsotnost bi pomenila, da bo moral večji del bremena znova prevzeti 41-letni LeBron James. Vprašanje pa je, ali bo James lahko zdržal naporen ritem tekem. Kljub vsemu v taboru Lakersov še niso obupali. Dončić naj bi delal vse, da bi se vrnil čim prej, a trenutna realnost je povsem druga.

Lakersi naslednjo tekmo proti Houstonu igrajo v noči na četrtek.

