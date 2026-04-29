Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sreda,
29. 4. 2026,
7.26

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić

Sreda, 29. 4. 2026, 7.26

3 minute

Stanje Luke Dončića?

Luka Dončić bo moral počivati še kar nekaj časa

Luka Dončić | Luka Dončić bo očitno še kar nekaj časa tekme spremljal s klopi. | Foto Guliverimage

Zadnje informacije o poškodbi Luke Dončića niso nič kaj spodbudne, saj naj ne bi igral še kar nekaj časa. Očitno bo moral izpustiti celo serijo tekem proti Oklahomi, če se Lakersi uvrstijo v drugi krog končnice.

Los Angeles Lakersi so le še korak oddaljeni od napredovanja v drugi krog končnice, potem ko proti Houstonu vodijo s 3:1 v zmagah in so v zelo dobrem položaju za napredovanje. Vendar v ozadju ni vse tako lepo, kot je videti na prvi pogled. Po zadnjih informacijah bi lahko Luka Dončić zaradi poškodbe izpustil celotno naslednjo serijo proti Oklahomi City Thunder, kar bi bil lahko velik udarec za ekipo iz Los Angelesa.

Še zdaleč ni v takšnem stanju, da bi lahko pomagal

Slovenski zvezdnik je zaradi poškodbe zadnje lože na seznamu poškodovanih že od začetka aprila, ko se je poškodoval prav na tekmi proti Oklahomi v rednem delu sezone. Čeprav se je po zdravljenju v Evropi vrnil k ekipi in začel trenirati, še zdaleč ni v takšnem stanju, da bi lahko pomagal svojim košarkarskim kolegom na parketu.

Znani novinar Shams Charania je razkril, da Dončić zelo počasi okreva in da za zdaj sploh še ni znano, kdaj bi se lahko vrnil pod koše. Po njegovih besedah obstaja velika možnost, da Slovenec izpusti celotno serijo proti Oklahomi.

Tudi prvi trener Jezernikov JJ Redick je pred dnevi poudaril, da Dončić sicer že več teče po igrišču, vendar je še daleč od ekipnih treningov.

Luka Dončić bo očitno še kar nekaj časa tekme spremljal s klopi. | Foto: Guliverimage

Možnosti brez Dončića so veliko manjše

Če se Lakersi prebijejo v naslednji krog končnice brez svojega prvega zvezdnika, bodo njihove možnosti proti razigrani Oklahomi zelo majhne. Jasno je, da je 27-letni Ljubljančan zelo pomemben člen te ekipe. Njegova odsotnost bi pomenila, da bo moral večji del bremena znova prevzeti 41-letni LeBron James. Vprašanje pa je, ali bo James lahko zdržal naporen ritem tekem. Kljub vsemu v taboru Lakersov še niso obupali. Dončić naj bi delal vse, da bi se vrnil čim prej, a trenutna realnost je povsem druga.

Lakersi naslednjo tekmo proti Houstonu igrajo v noči na četrtek.

Preberite še:

Austin Reaves
Sportal Optimizem v Los Angelesu
Luka Dončić
Sportal Dončić po kontroverznem dogajanju navdušil z gesto, znane nove informacije glede vrnitve
doncic_thumb
Sportal Kaj se je dogajalo po tekmi, vmešal se je tudi Dončić #video
Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
