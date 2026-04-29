Sodišče prestavilo sodno "bitko" Luke Dončića in Anamarie Goltes

Poleg sezone z Los Angeles Lakers in težav s poškodbo je Luka Dončić tudi v težkem osebnem sodnem boju proti svoji nekdanji partnerici Anamarii Goltes za skrbništvo nad njunima hčerkama. Sredi ključnega dela sezone in bitki s časom za vrnitev na parket je zdaj postalo znano, da je ključna sodna obravnava, predvidena za sredino maja, prestavljena na avgust.

Zaslišanje v zvezi s sporom Dončića glede skrbništva z nekdanjo partnerico Anamario Goltes, ki je bilo prvotno načrtovano za sredino maja, je bilo po poročanju Daily Maila prestavljeno na avgust. Odločitev sodišča pomeni, da bo Dončić v najpomembnejšem delu sezone lahko povsem osredotočen na svoje okrevanje in vrnitev na igrišče. Primer sicer tako še vedno poteka, vendar zaradi preložitve ne bo zahteval takojšnje pozornosti med obdobjem končnice.

Dončić, ki je v začetku letošnjega leta potrdil govorice, da je razdrl zaroko z Anamario Goltes, je že večkrat jasno in glasno povedal, da sta glavna prioriteta njuni hčerki. "Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in počnem vse, kar je v moji moči, da bi ju imel med sezono z mano v ZDA. Vse, kar počnem, počnem za njuno srečo," je pred časom v izjavi za javnost sporočil zvezdnik Lakersov.

Ameriški spletni portal TMZ je ob tem sicer že pred časom poročal, da je zvezdnik Lakersov vložil dokumente, v katerih od sodišča v okrožju Los Angeles zahteva, da zavrne zahtevo Anamarie Goltes za preživnino in plačilo odvetniških stroškov, ker je bila vložena v Kaliforniji, čeprav hčerki živita v Sloveniji. Navaja tudi, da je več mesecev poskušal doseči, da bi se Anamaria z otrokoma preselila v Kalifornijo, vendar je to zavrnila in se maja lani vrnila v Slovenijo. Po njegovih besedah je bila prav ta razdalja razlog za prekinitev njune zaroke.

Dončića bo na sodišču zastopala odvetnica Laura Wasser, ena najslavnejših ločitvenih odvetnic na svetu, Goltes pa naj bi po poročanju tujih medijev, najela Evana Itzkowitzkija, ki del odvetniške pisarne Blevans, Itzkowitz & Cantrell, LLP.

