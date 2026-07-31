Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek sporočil, da je palestinsko islamistično gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi, ki naj bi predstavljal naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je neuradno potrdilo dogovor, Izrael se za zdaj ni odzval.

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6.30 Trump: Gre za zgodovinski dogovor

6.30 Trump: Gre za zgodovinski dogovor

Trump je v četrtek na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da gre za zgodovinski dogovor o popolni razorožitvi Hamasa in vseh drugih oboroženih skupin v Gazi ter za "velik korak k trajnemu miru in varnosti".

Po navedbah predstavnikov ZDA in Trumpovega Odbora za mir, ki sodeluje pri pogajanjih prek posrednikov, je Hamas sprejel končno besedilo načrta, vključno z določbo o postopni razgradnji svojih zalog orožja. To je za britanski BBC potrdil tudi visok predstavnik Hamasa in napovedal uradno izjavo za javnost.

Časovni okvir razorožitve še ni dokončno določen. Po načrtu naj bi se izraelske sile postopoma umikale iz delov Gaze, vzporedno z izvajanjem razorožitve. Za varnost bi bila nato odgovorna mednarodna stabilizacijska misija skupaj z novo palestinsko policijo.

"Ta dogovor je ključen korak k temu, da bo Gazo končno upravljala nova palestinska oblast, ki bo tesno sodelovala z Odborom za mir v pomoč palestinskemu prebivalstvu. Hkrati bo Izrael dobil varnost, ki si jo zasluži, saj Gaza ne bo več izhodišče za teroristične napade," je še zapisal Trump.

Izrael se o načrtu uradno še ni izrekel, ameriški uradniki pa po navedbah BBC pravijo, da bo Trump "zelo razočaran", če se v okviru sporazuma ne bodo umaknili iz Gaze, ko bo Hamas predal orožje.

Dogovor temelji na mirovnem predlogu v 20 točkah, ki ga je Trump predstavil lani jeseni z namenom končanja vojne med Izraelom in Hamasom.

Spopad se je začel po napadu Hamasa na jugu Izraela 7. oktobra 2023, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, približno 250 pa je bilo ugrabljenih. Izrael je odgovoril z obsežno vojaško operacijo v Gazi, ki so jo nekateri označili za genocid. V Gazi je bilo med izraelsko ofenzivo po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 73.000 ljudi.

Prvotni ameriški predlog mirovnega načrta je predvideval izpustitev talcev, prekinitev ognja, okrepitev dostave humanitarne pomoči ter postopni umik izraelskih sil iz Gaze ob hkratni razorožitvi Hamasa. Za prehodno obdobje je predvidena mednarodna stabilizacijska misija, upravljanje enklave pa bi prevzel palestinski tehnokratski organ.

Pogajalci so načrt pozneje razdelili na dve fazi. Prva, ki je zajemala izpustitev talcev in prekinitev ognja, je bila izvedena oktobra lani. Vprašanja razorožitve Hamasa, umika izraelske vojske in prihodnje ureditve Gaze pa so ostala odprta. Kljub prekinitvi ognja so se izraelski napadi nadaljevali.

V skladu z načrtom naj bi izključno pravico do posedovanja orožja v Gazi prevzel nov prehodni organ z imenom Nacionalni odbor za upravo Gaze, Hamas pa se bo moral popolnoma umakniti iz upravljanja območja. Načrt predvideva tudi postopen umik izraelskih sil iz Gaze po časovnici, ki še ni dokončno določena.