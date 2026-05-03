Kdaj se bo Luka Dončić vrnil na parket? Specialist ni preveč optimističen.

Medtem ko se košarkarji ekipe Los Angeles Lakers pripravljajo na prvo tekmo drugega kroga končnice lige NBA proti aktualnim prvakom Oklahoma City Thunder, še vedno ni znano, kdaj bodo lahko računali na pomoč Luke Dončića. Ljubljančan je zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice odsoten že mesec dni, specialist športne medicine dr. Jesse Morse pa napoveduje, da bi se lahko na parket najhitreje vrnil 11. maja, šele na četrto tekmo serije.

Kot je dr. Jesse Morse, ki pogosto komentira poškodbe športnikov, zapisal na omrežju X, poškodbe zadnje stegenske mišice druge stopnje, s kakršno naj bi se spopadal Luka Dončić, običajno zahtevajo od šest do osem tednov okrevanja pred vrnitvijo na tekme. S pravimi injekcijami in agresivnim rehabilitacijskim pristopom je mogoče ta proces včasih mogoče varno skrajšati na štiri do šest tednov.

Initially suffered a grade 2 hamstring strain, and reportedly flew to Spain for treatment.



Classically these take 6 to 8 weeks to return to play. With the correct injections and aggressive rehab approach, that sometimes can be safely sped up to 4 to 6 weeks.



"Dončić je z ekipo že nekaj tednov, a pri teku in pripravljenosti za igro pet na pet še ni zares napredoval. Zato njegova vrnitev še ni blizu," ocenjuje dr. Morse. Po njegovem mnenju bi se Dončić realno lahko vrnil najhitreje v ponedeljek, 11. maja, na četrto tekmo serije.

"Zdravljenje v Španiji ni bilo dovolj učinkovito"

Iz njegovega zapisa je razbrati, da nad metodami zdravljenja v Madridu ni preveč navdušen.

"Ne glede na to, kakšno zdravljenje so opravili v Španiji, po mojem mnenju ni bilo dovolj učinkovito, saj bi moral biti že precej dlje v procesu okrevanja, če bi uporabili pravi izdelek, ustrezno količino in pravo tehniko," je zapisal.

Spomnimo, prva tekma med ekipama Oklahoma City Thunder in Los Angeles Lakers bo na sporedu v noči na sredo ob 2.30 po slovenskem času. Druga bo v noči na petek, tretja v noči na nedeljo, četrta pa v noči na prihodnji torek. Prvi dve tekmi bosta v Oklahoma Cityju, tretja in četrta pa v Los Angelesu.

