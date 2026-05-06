Slovenija bo leta 2027 v Tacnu gostila evropsko prvenstvo mladincev in mlajših članov v slalomu na divjih vodah, leta 2028 pa še člansko EP v tej športni panogi, so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.

Evropska kajakaška zveza, ki se je letos preimenovala v Paddle Europe, je Ljubljani leta 2028 namenila člansko EP, kar bo hkrati zadnja možnost za lovljenje olimpijskih kvot za nastop na igrah v Los Angelesu.

To bo četrta izvedba članskega evropskega prvenstva na savskih brzicah, ki so prvenstvo stare celine gostile že v letih 2005, 2017 in 2024.

Že leto prej pa bo Kajakaški center Tacen gostil EP slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. To bo prvo EP za tekmovalce in tekmovalke do 18 in 23 let v Ljubljani, je pa Tacen leta 2021 gostil SP za omenjeni starostni kategoriji.

Slovenija je EP v slalomu za mladince in mlajše člane doslej gostila šestkrat, in sicer v Solkanu v letih 1999, 2008, 2012, 2016, 2021 in 2025.