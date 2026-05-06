Jaylen Brown spet okrcal sodnike in prejel novo kazen

Košarkarja severnoameriške ekipe Boston Celtics Jaylena Browna je vodstvo lige NBA kaznovalo s plačilom 50 tisoč dolarjev (42.532 evrov), ker je javno kritiziral sodnike v ligi. To zanj ni prva kazen, nazadnje je januarja zaradi istega razloga plačal 35 tisoč dolarjev (29.770 evrov), poroča ESPN.

Brown je pred dnevi v nagovoru v živo na platformi Twitch napadel sodnike in trdil, da so se zarotili proti njemu. Meni, da sodniki nimajo enakih kriterijev za vse igralce, posebej je izpostavil primera Paula Georga, ki dela podobne prekrške kot sam, a mu jih ne sodijo.

Brownu so v prvem krogu končnice dosodili deset prekrškov v napadu, dvakrat toliko kot naslednjemu igralcu na tem seznamu. Zvezdnik Bostona je prepričan, da je zdaj tarča zarote sodnikov, ker jih je že prej kritiziral.

"Očitno imajo nek dogovor, ker sem jih s kritikami razjezil," je dejal Brown, ki je imel s prekrški v napadu težave že v rednem delu tekmovanja, s 40 je bil drugi na lestvici, več (65) jih je imel le Karl-Anthony Towns.