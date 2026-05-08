Redick po porazu Lakersov brez Dončića udaril: LeBron ima najslabšo obravnavo med zvezdniki

Los Angeles Lakersi so imeli po porazu proti Oklahoma City Thunderju kar nekaj razlogov za grenkobo. Ne le zaradi zapravljene priložnosti po četrti osebni napaki Shaia Gilgeousa-Alexandra, ampak tudi zaradi sodniškega kriterija, o katerem je po tekmi zelo neposredno spregovoril trener J. J. Redick. Posvetil se je predvsem LeBronu Jamesu in dejal, da ima zvezdnik Lakersov najslabšo sodniško obravnavo med vsemi zvezdniki, kar jih je videl. Z delivci pravice je po koncu obračuna jasno in glasno spregovoril Austin Reaves.

J. J. Redick je bil po porazu s 107:125 nezadovoljen z več stvarmi. Lakersi so v drugem polčasu izgubili ritem, Oklahoma pa je znala izkoristiti predvsem obdobje, ko je moral Shai Gilgeous-Alexander zaradi nešportne osebne napake, ki je bila njegova četrta osebna napaka, na klop. Namesto da bi gostje iz Los Angelesa to kaznovali, so domači v teh minutah dosegli preobrat.

A del novinarske konference po koncu tekme je bil namenjen sojenju. Redick je najprej opozoril na fizično igro Oklahome, nato pa izpostavil odnos sodnikov do LeBrona Jamesa.

"LeBron ima najslabšo sodniško obravnavo od vseh zvezdniških igralcev, kar sem jih kdaj videl," je bil neposreden trener Lakersov.

Po njegovih besedah je James tudi tokrat večkrat dobil udarce, ki niso bili kaznovani. "Fant dobi več udarcev po glavi kot katerikoli igralec pri prodorih in sodniki redko zapiskajo," je nadaljeval Redick.

"Težko je igrati proti njim"

Trener Lakersov je ob tem poudaril, da Oklahoma v obrambi igra izjemno agresivno. Po njegovih besedah to počnejo vse dobre obrambne ekipe, a je imel občutek, da pri nekaterih dvobojih igralcev kriterij ni bil enak.

"Pred nekaj dnevi sem sarkastično rekel, da so najbolj moteča ekipa, ki pa ne dela prekrškov. Imajo nekaj igralcev, ki prekršijo pravila ob vsaki obrambi, a to počnejo vse dobre obrambe," je dejal Redick.

Ob tem je omenil tudi trenutke, ko so njegovi varovanci skušali podati žogo Jaxsonu Hayesu, a bili po njegovem mnenju močno ovirani: "Težko je igrati proti njim."

Ni iskal izgovora pri sodnikih

Kljub ostrim besedam na račun sodniškega kriterija Redick ni hotel ustvariti vtisa, da so Lakersi izgubili zaradi sodnikov. V tem delu je bil zelo jasen.

"Ne gre za to, da smo izgubili zaradi sodnikov. To nikoli ni res. Ne izgubiš zaradi sodnikov. Izgubiš, ker te nasprotna ekipa prekaša. Oklahoma City nas je prekašal," je priznal Redick.

Ključne minute brez Shaia pokopale Lakerse

Lakersi so imeli priložnost, ko je Gilgeous-Alexander zaradi osebnih napak sedel na klopi, a je niso izkoristili. Prav nasprotno, Oklahoma je v teh minutah zaigrala še bolj odločno in obrnila potek tekme.

Redick je že pred tekmo opozarjal, da bodo za Lakerse zelo pomembne minute, ko na parketu ne bo prvega zvezdnika Oklahome. V prvem polčasu so jih še znali preživeti, v nadaljevanju pa se je zgodba obrnila.

"V tretji četrtini smo bili preprosto razbiti. 32:14, sedem izgubljenih žog. V tem obdobju so izvedli 14 prostih metov," je razlagal Redick in nadaljeval: "Moramo pogledati postavitve igre, pogledali bomo vse in poskusili ugotoviti, kako lahko v teh minutah igramo bolje."

Vrnitev k osnovam: žoga in skok

Redick je po tekmi izpostavil še dve stvari, ki sta Lakersom povzročali težave že v prejšnji seriji proti Houstonu: izgubljene žoge in skok.

Austin Reaves, ki se je med tekmo in tudi po njej spustil v besedni dvoboj s sodniki, je po njegovem mnenju tokrat odigral solidno, potem ko ga na uvodni ni bilo videti. A je imel ob 31 točkah pet izgubljenih žog. Redick je ob tem poudaril, da težava ni bila le pri njem, ampak pri celotni ekipi.

LeBron James si po mnenju Redicka zasluži boljšo obravnavo pri sodnikih. Foto: Guliverimage

"Tu se že kažejo nekateri trendi in verjetno se moramo vrniti k tistima dvema ključnima točkama, ki smo se ju držali proti Houstonu: paziti na žogo in zapirati košarkarje, da se ne dogajajo napadalni skoki," je dejal Redick.

Oklahoma je po njegovih besedah kaznovala skoraj vsak napadalni skok: "Ni jih bilo veliko, ampak so nas na obeh tekmah uničili. Vsakič, ko so dobili napadalni skok, so zadeli."

Lakersi so tako po drugi tekmi ostali z več vprašanji kot odgovori. Brez Luke Dončića so imeli priložnost, da v Oklahomi presenetijo. Oklahoma je znova pokazala širino in zakaj je bila lani prvak lige NBA.

Serija se zdaj seli v Los Angeles, kjer bosta na sporedu naslednji dve tekmi. Prva v noči na nedeljo, druga v noči na torek. Jasno je, da na delu še ne bomo videli Luke Dončića, ki še ni pripravljen za igranje. Bo sploh še igral v tej sezoni?