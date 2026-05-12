"Podbradek in ohlapna koža vratu? Obstaja rešitev brez operacije." #intervju

Področje pomlajevanja vratu in spodnjega dela obraza postaja eno najbolj zanimivih v estetski medicini. Prav v tem predelu se pogosto najprej pokažejo znaki staranja: izguba jasne konture obraza, podbradek ali ohlapnejša koža, ki lahko vplivajo na celoten videz obraza. Vse več ljudi išče učinkovite rešitve, s katerimi bi ohranili svež in spočit videz brez dolgega okrevanja ali večjih posegov. V intervjuju z dr. Ernestom Novakom razkrivamo, kako je nastala njegova metoda NeckDefine Pro+, komu je namenjena in kaj lahko pacienti realno pričakujejo od tovrstnih posegov.

Dr. Ernest Novak Foto: Osebni arhiv

Ernest Novak, dr. med., s katerim smo se pogovarjali tokrat, ima več kot 25 let izkušenj v estetski kirurgiji. Njegovo delo združuje strokovno znanje številnih kirurških tehnik ter dolgoletne izkušnje z nekirurškimi metodami pomlajevanja s hialuronsko kislino in botoksom, obravnaval pa je že na tisoče pacientov. Zaradi dolgoletnih izkušenj in predanosti estetski medicini ter stroki pa večkrat letno vodi različne delavnice, na katerih svoje veščine predaja tudi drugim zdravnikom.

V zadnjih letih se zdi, da je predel spodnjega dela obraza in vratu vse bolj v ospredju estetskih posegov. Zakaj prav ta del telesa postaja tako pogost razlog za obisk estetskega kirurga?

V zadnjih letih se je razvoj estetske medicine močno premaknil naprej. Danes lahko izboljšamo videz spodnjega dela obraza in vratu tudi brez klasičnih operacij, kar je do sedaj marsikoga zadrževalo pri odločitvi za poseg.

Z razvojem manj invazivnih metod so takšne izboljšave postale dostopnejše, okrevanje je krajše, rezultati pa so kljub temu zelo dobri. Zato se za tovrstne posege odloča vse več ljudi. K temu prispevajo tudi družbena omrežja in večja informiranost, saj ljudje danes bolje poznajo možnosti, ki jih imajo.

Rezultat minimalno invazivnega posega NeckDefine Pro+: manj podbradka, bolj definirana čeljust in bolj napeta koža vratu. Foto: Dr. Ernest Novak Katere težave na področju spodnjega dela obraza in vratu pacienti najpogosteje izpostavljajo in kako te vplivajo na njihovo samozavest?

Najpogosteje opazijo, da se s časom spremenita kontura obraza in prehod v vrat. Veliko jih pove, da linija med obrazom in vratom ni več tako izrazita kot v mlajših letih, kar vpliva na celoten izraz obraza. Druga pogosta težava pa je podbradek – bodisi zaradi nakopičene maščobe bodisi zaradi kože, ki postopoma izgublja napetost. Posledično obraz deluje bolj utrujen.

Vpliv na samozavest je zelo individualen. Tako kot pri vseh estetskih značilnostih velja, da nekateri tem spremembam ne posvečajo posebne pozornosti, drugi pa jih doživljajo kot moteče. Veliko pacientov ima pri tem zelo realen in uravnotežen pristop, pri čemer se zavedajo naravnega procesa staranja, vendar si želijo, da bi z relativno enostavnimi posegi in kratkim okrevanjem ohranili bolj svež in spočit videz.

Ali opažate razlike med ženskami in moškimi, ko gre za pričakovanja glede videza spodnjega dela obraza in vratu?

Razlike med moškimi in ženskami so pri estetskih posegih na splošno precej izrazite. Moški si običajno želijo predvsem svežine, spočitosti in ohranjanja možatosti. V zadnjih letih opažamo tudi trend nošenja brade, ki lahko do neke mere optično prikrije nekatere spremembe na vratu in spodnjem delu obraza. Ženske pa pogosteje iščejo bolj izrazito definicijo in napetost spodnjega dela obraza ter vratu, vendar še vedno z željo po naravnem rezultatu.

NeckDefine Pro+ zapolnjuje “vmesni prostor” med neinvazivnimi tretmaji in kirurškimi posegi. Foto: Dr. Ernest Novak Razvili ste lastno tehniko NeckDefine Pro+. Kaj vas je spodbudilo k razvoju te metode?

Pri svojem delu sem si vedno prizadeval izkoristiti maksimum, ki ga omogočajo sodobni materiali in tehnologije, obenem pa sem skozi leta uporabe različnih pristopov ugotovil, da obstaja "vmesni prostor" med klasičnimi neinvazivnimi tretmaji in kirurškimi posegi. Veliko pacientov si namreč želi opazno izboljšanje videza obraza in vratu, vendar si še ne želijo operacije ali pa jo želijo odložiti za kasneje. Po drugi strani pa pogosto niso zadovoljni z rezultati nežnejših metod, ki v tej fazi ne dajejo dovolj izrazitega učinka.

Zato sem začel razmišljati o metodi, ki bi združila najboljše iz obeh svetov. S premišljeno kombinacijo mojih 25-letnih kirurških izkušenj in naprednih tehnologij, predvsem radiofrekvenčne tehnologije, sem razvil pristop, ki omogoča bistveno izboljšanje spodnjega dela obraza in vratu na manj invaziven način. Ključna ideja je bila razviti metodo, ki je za pacienta čim bolj prijazna: izvedena v lokalni anesteziji, z relativno hitrim okrevanjem, a hkrati z jasno vidnim, kakovostnim in več let trajajočim rezultatom.

Kako bi laikom razložili, kaj NeckDefine Pro+ pravzaprav je in kaj omogoča?

NeckDefine Pro+ je minimalno invazivna metoda za izboljšanje videza spodnjega dela obraza in vratu, pri kateri odpravimo ohlapno, visečo kožo ter zmanjšamo neželene maščobne obloge na tem področju. Pacienti pogosto opazijo bolj jasno obliko obraza in svež videz.

Gre za kombinacijo več pristopov, ki ob pravilni uporabi tehnologije in energije, omogočajo zelo učinkovito preoblikovanje in izboljšanje kakovosti kože na tem področju.

V čem se vaša tehnika razlikuje od klasičnih posegov na spodnjem delu obraza in vratu, ki so se izvajali do zdaj?

Pri pomlajevanju spodnjega dela obraza in vratu danes v osnovi ločimo dva pristopa. Na eni strani so neinvazivne ali minimalno invazivne metode, kot so radiofrekvenčni in mikroiglični tretmaji ali aplikacija različnih učinkovin. Na drugi strani pa so kirurški posegi, kot sta facelift in neck lift, ki omogočajo zelo izrazito in celovito korekcijo.

NeckDefine Pro+ je tako vmesna alterantiva, ki jo lahko ponudimo pacientom, ki imajo zadržek do kirurških posegov, ker menijo, da so za takšne posege premladi ali pa jih preprosto ne želijo.

Rezultat 3 mesece po posegu NeckDefine Pro+ pri pacientki z zmerno povešeno kožo ob liniji spodnje čeljusti. Po posegu je linija čeljusti vidno bolj ravna, ohlapnost kože pa manj izrazita. Foto: Dr. Ernest Novak Kdo so tipični pacienti, ki se odločajo za ta poseg – gre bolj za mlajše ali starejše, ženske ali moške?

Najpogosteje se za ta poseg odločajo ženske v srednjih letih, ki začnejo opažati prve znake povešenosti kože ali kopičenja neželene maščobe v predelu spodnje čeljusti in vratu.

Najprimernejši kandidati so tisti z zmernimi spremembami v spodnjem delu obraza in vratu. Običajno gre za ljudi, ki opazijo blago do zmerno povešenost kože ter prisotnost maščobnih blazinic v predelu podbradka, zgornjega dela vratu ali ob robu spodnje čeljusti.

Ali obstajajo primeri, ko poseg odsvetujete, in zakaj?

Seveda. Ključno je, da znamo oceniti, kdaj bo poseg dal dober rezultat in za uspeh je pomembna tudi kakovost kože. Če je koža zelo tanka ali izrazito oslabljena, ne moremo uporabiti dovolj visoke energije, da bi dosegli optimalen učinek. V takšnih primerih je rezultat lahko manj izrazit, zato poseg raje odsvetujemo ali prestavimo.

Podobno velja pri izrazitejši povešenosti kože in tkiv. Takrat minimalno invaziven pristop preprosto ne more nadomestiti učinka kirurškega posega. V teh primerih pacientu predstavimo učinkovite operativne rešitve, najpogosteje face lift v kombinaciji z neck liftom. S sodobnimi operacijskimi tehnikami lahko danes dosežemo zelo lepe, naravne in dolgotrajne rezultate, ob tem pa so posegi varni in okrevanje praviloma hitrejše, kot si večina predstavlja.

Estetski posegi morajo potekati v ustreznem medicinskem okolju, pod vodstvom izkušenega kirurga in strokovne ekipe. Foto: Osebni arhiv Kako poteka poseg NeckDefine Pro+ od prvega pregleda do same izvedbe? Kakšno vrsto anestezije uporabljate in kako zahtevna je sama operacija?

Postopek se vedno začne s temeljitim posvetom, kjer pacientu predstavim vse možnosti pomlajevanja spodnjega dela obraza in vratu, od minimalno invazivnih metod do kirurških posegov. Na podlagi analize stanja in pogovora o željah ter pričakovanjih skupaj določimo, katera metoda je za posameznika najprimernejša.

Če se odločimo za NeckDefine Pro+, pacientu natančno pojasnim potek, prednosti in omejitve posega, da se lahko informirano odloči. Nato določimo termin posega.

Sam poseg poteka ambulantno, v lokalni anesteziji. Na dan posega najprej ponovno opravimo kratek pogovor, odgovorimo na morebitna dodatna vprašanja, nato pa ob soglasju pacienta izvedemo fotografiranje in kirurški načrt posega. Na koži označimo področja terapije, ki jih nato ustrezno pripravimo z antiseptičnimi postopki.

Sledi aplikacija lokalne anestezije, ki je za pacienta minimalno neprijetna. Občutek je primerljiv z anestezijo pri zobozdravniku. Ko dosežemo popolno omrtvičenje, lahko vse nadaljnje korake izvedemo neboleče in v sproščeni komunikaciji s pacientom.

Za pacienta poseg ni zahteven, saj je anestezija učinkovita, vzdušje pa skušamo ohraniti čim bolj mirno in sproščeno. Za izvajalca pa zahteva visoko stopnjo natančnosti, izkušenj in premišljenega pristopa, saj je cilj doseči optimalen, naraven rezultat.

Kako naj se pacient pripravi na poseg, da bo ta potekal čim bolj varno in uspešno?

Priprava na poseg je pomembna tako s fizičnega kot tudi psihološkega vidika. Ključno je, da je pacient dobro informiran, da razume potek posega in ima odgovore na vsa vprašanja. Tako lahko na poseg pride sproščen, kar pomembno vpliva tudi na samo izkušnjo.

Popolnoma normalno je, da je prisotna določena mera treme, vendar ta po uvodnem pogovoru običajno hitro izgine, saj pacienti spoznajo, da gre za razmeroma enostaven in dobro nadzorovan postopek.

Priporočamo tudi, da pacient na poseg pride brez ličil ter z umitim lasiščem, saj je zaradi pooperativne nege higiena lasišča prvih nekaj dni nekoliko otežena.

Kaj pacient lahko pričakuje v prvih dneh po posegu in kako poteka okrevanje? Kdaj se lahko pacient vrne k običajnim aktivnostim, kot so delo, šport ali družabno življenje?

V prvih dneh po posegu lahko pacient pričakuje blago oteklino in kakšno modrico, ki praviloma izzveni v nekaj dneh, če se sploh pojavijo. Nekaj dni svetujemo intenzivno nošnjo kompresijskega traku, ki pomaga zmanjševati oteklino in podpira proces celjenja. Priporočamo tudi uporabo negovalnih krem po mikroigelni terapiji, nekoliko več počitka ter umirjen ritem v prvih dneh po posegu.

Večina pacientov se lahko k vsakodnevnim aktivnostim, vključno z delom, vrne že po treh do štirih dneh, ko se začetno stanje umiri. S telesno aktivnostjo in športom pa je smiselno počakati približno deset do 14 dni – pri manjših posegih lahko pričnete s telesno aktivnostjo tudi nekoliko prej.

Na splošno je okrevanje hitro in relativno enostavno.

Rezultati so vidni po treh mesecih in pogosto trajajo več let, tudi pri izrazitejši ohlapnosti kože vratu. Foto: Dr. Ernest Novak Kako dolgo trajajo učinki in od česa je odvisna njihova obstojnost?

Prvi učinki so vidni takoj po posegu, še posebej v primerih, kjer gre za odstranjevanje maščobnih blazinic v predelu podbradka ali spodnje čeljusti. Obraz že takrat deluje bolj definiran.

Končni rezultat pa se razvija postopoma. Ker poseg vključuje tudi procese regeneracije in tvorbe kolagena, se stanje izboljšuje skozi naslednje tedne in mesece, najbolj izraziti rezultati pa so običajno vidni po dveh do treh mesecih.

Učinki posega so dolgotrajni – pogosto trajajo več let, v določenih primerih pa so lahko tudi trajni. Na mestih, kjer odstranimo maščobo, se ta praviloma ne vrne, zato je sprememba tam trajna.

Seveda pa se proces staranja kože ne ustavi, zato lahko čez leta ponovno pride do določene stopnje povešenosti. Kljub temu pa obraz ohrani boljšo konturo in strukturo, ki smo jo s posegom dosegli.

Kakšna tveganja so povezana s tovrstnimi posegi in kako jih v praksi zmanjšujete? Kako pomembna je izbira izkušenega kirurga pri takšnih posegih?

Na splošno gre za varen poseg z zelo nizko stopnjo zapletov, če ga izvede izkušen strokovnjak v ustreznem medicinskem okolju.

Kot pri vsakem posegu se lahko pojavijo blažje, prehodne spremembe, kot so oteklina, modrice ali občutek nelagodja. V redkih primerih lahko pride tudi do začasne spremenjene občutljivosti na področju posega, vendar se tovrstne spremembe praviloma v relativno kratkem času spontano uredijo.

Ključno pri zmanjševanju tveganj je, da že pred posegom pravilno ocenimo stanje in izberemo metodo, ki je za posameznika res primerna. Enako pomembno je tudi dosledno upoštevanje medicinskih standardov med samim posegom.

Zato ima izbira izkušenega kirurga odločilno vlogo. Takšni posegi zahtevajo dobro poznavanje anatomije, pravilno uporabo tehnologije in predvsem sposobnost presoditi, kaj je za pacienta smiselno – in kdaj poseg morda sploh ni najboljša izbira.

Pri metodah, ki združujejo več različnih pristopov, pa je to še toliko pomembneje. Izkušen izvajalec zna vse elemente posega pravilno prilagoditi posamezniku in s tem zagotoviti rezultat, ki je hkrati varen, naraven in dolgoročno lep.

Dr. Ernest Novak zagovarja, da je ključno, da se tovrstni posegi izvajajo v ustrezni medicinski ustanovi. Foto: Osebni arhiv Ali se na vas obračajo pacienti, ki so poseg opravili v tujini in nato potrebujejo popravke? S kakšnimi zapleti ali posledicami se ti pacienti najpogosteje srečujejo? Ali lahko delite kakšen primer, ki ponazarja, kako zahtevni so lahko takšni popravki?

V svoji praksi se ne spomnim konkretnih primerov pacientov, ki bi po podobnih minimalno invazivnih posegih iz tujine prihajali na drugo mnenje ali korekcijo. Kljub temu pa iz strokovne literature in mednarodnih poročil vemo, da lahko pri tovrstnih terapijah pride tudi do resnejših zapletov.

Nedavno je na to opozorila tudi ameriška agencija FDA, ki poudarja, da lahko naprave, ki s pomočjo toplote ali energije vplivajo na tkiva, ob nepravilni uporabi povzročijo neželene ali celo negativne rezultate. Tveganje je še posebej povečano, kadar se takšni postopki izvajajo izven medicinskih ustanov, na primer v kozmetičnih salonih ali neustreznih prostorih. Zato je ključno, da se tovrstni posegi izvajajo v medicinskem okolju, pod nadzorom ustrezno usposobljenega zdravstvenega osebja, ki razume anatomijo, delovanje naprav in morebitna tveganja.

Na kaj mora biti pacient najbolj pozoren pri izbiri kirurga in klinike? Katere so po vašem mnenju največje "rdeče zastavice", ki bi morale pacienta odvrniti od posega?

Najpomembneje je, da pacient izbere ustrezno medicinsko ustanovo. Posegi, ki vplivajo na tkiva s pomočjo različnih energij ali invazivnih tehnik, niso kozmetični tretmaji, temveč medicinski posegi, zato morajo biti izvedeni s strani usposobljenega zdravstvenega osebja.

Pomembno je, da poseg izvaja licenciran zdravnik v prostorih, ki imajo ustrezna dovoljenja Ministrstva za zdravje, ter da že sam prvi vtis daje občutek urejene, strokovne in varne zdravstvene ustanove.

Enako pomembna je tudi komunikacija. Pacient mora imeti možnost postaviti vsa vprašanja in nanje dobiti jasne, strokovne in iskrene odgovore. Ključno je tudi, da izvajalec pokaže fotografije rezultatov svojih pacientov pred posegom in po njem, saj te najbolje pokažejo, kakšne rezultate lahko realno pričakuje.

Med najpomembnejše "rdeče zastavice" sodijo:

neustrezni ali neprofesionalni prostori,

nelicencirani ali nejasno predstavljeni izvajalci,

izvajanje posegov s strani nezdravstvenega osebja,

izogibanje odgovorom na določena vprašanja ali nejasna komunikacija,

obljube nerealnih ali pretiranih rezultatov ter

uporaba obdelanih fotografij ali fotografij z interneta, ki ne odražajo dejanskih rezultatov.

NeckDefine Pro+ zagotavlja naraven in dolgotrajen rezultat. Foto: Dr. Ernest Novak Kakšno sporočilo bi dali ljudem, ki razmišljajo o estetskem posegu na vratu, pa še niso povsem prepričani? Kako vi osebno gledate na razvoj estetske medicine danes – kje vidite mejo med izboljšanjem videza in pretiravanjem?

Pomlajevanje vratu in spodnjega dela obraza sodi med zahtevnejša področja v estetski medicini in kirurgiji, zato je izbira izkušenega izvajalca ključnega pomena. Najbolj smiselno je izbrati strokovnjaka, ki obvlada tako nekirurške kot kirurške metode, saj lahko le tako celostno oceni stanje in priporoči zares optimalno rešitev za posameznika.

Osebno vidim razvoj estetske medicine v zelo pozitivni smeri. V zadnjih letih se vračamo k bolj naravnim rezultatom in k pristopom, ki spodbujajo lastne regeneracijske sposobnosti telesa. S sodobnimi tehnologijami in materiali lahko te procese podpiramo na način, ki ohranja individualnost in naravno strukturo obraza. Hkrati pa ostajajo tudi kirurški posegi pomemben del estetske medicine. Pri pravilni indikaciji in z uporabo sodobnih tehnik lahko prinesejo izjemno dobre, varne in dolgoročne rezultate, z bistveno hitrejšim okrevanjem, kot si večina ljudi predstavlja.

Meja med izboljšanjem videza in pretiravanjem je pogosto povezana prav z izbiro izvajalca. Izvajalec, ki pozna samo en spekter možnih metod, bo težko relevantno ocenil in svetoval o drugih metodah. Zato menim, da je smiselno izbrati izvajalca s širokim znanjem in izkušnjami z različnimi metodami, da lahko pacientu poda realno in uravnoteženo mnenje. Tako lahko denimo tudi če ne želite operacije, dobite oceno, kdaj je čas za operacijo, ali je sploh kdaj primerna, ali je prav, da vztrajate in nadaljujete s svojimi neoperacijskimi metodami in podobno. Takšen celosten pogled je izjemno dragocen, saj pomaga razumeti, kaj je za telo dolgoročno najbolj smiselno.