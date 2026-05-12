Spurs in Timberwolves na okopih: peta tekma v San Antoniu

V končnici lige NBA je danes na sporedu le ena tekma. V San Antoniu se bosta na petem obračunu polfinala zahodne konference pomerila San Antonio Spurs in Minnesota Timberwolves. Po štirih tekmah je izid v seriji izenačen na 2:2. Gostitelji se bodo morda morali znajti brez enega svojih najboljših organizatorjev igre De'Aarona Foxa, ki je zaradi bolečin v desnem gležnju naveden kot vprašljiv.

Peta tekma konferenčnega polfinala zahoda bo zanimiva iz več razlogov, v ospredju pa bo predvsem vrnitev francoskega zvezdnika Victorja Wembanyamaje, ki je bil na četrti tekmi izključen, potem ko je zaradi udarca s komolcem v vrat Naza Reida prejel nešportno osebno napako druge stopnje. Ker se je izognil denarni kazni in suspenzu, je odločitev vodstva lige sprožila kar nekaj neodobravanja med komentatorji v ameriških medijih.

Obe ekipi bosta tako dodatno motivirani, napetost bo še večja, sodniki pa bodo najverjetneje še pozorneje spremljali vsak nepotreben stik in dogajanje po pisku.

Razplet tekme, morda pa tudi celotne serije, bo v veliki meri odvisen od predstav največjih zvezdnikov obeh ekip. Anthony Edwards je kljub težavam z obema kolenoma izjemen, na četrti tekmi pa je dosegel 36 točk. Wembanyama je blestel na drugi in tretji tekmi, v peti pa bo zagotovo želel odgovoriti po neprijetnem trenutku, ki je zaznamoval prejšnji obračun. Kdor bo v neposrednem zvezdniškem dvoboju uspešnejši, bo svoji ekipi lahko priigral prednost s 3:2 v seriji.

Domačini se bodo morda morali znajti brez enega svojih najboljših organizatorjev igre De'Aarona Foxa, ki je zaradi bolečin v desnem gležnju naveden kot vprašljiv. Fox se je poškodoval med ponedeljkovim porazom na četrti tekmi proti Minnesoti. Do poškodbe je prišlo dobrih sedem minut pred koncem tretje četrtine, ko je branilec Minnesote Ayo Dosunmu ob skoku za izgubljeno žogo pristal na Foxovem gležnju.

Luka Dončić in Los Angeles Lakers so sezono končali po štirih porazih proti Oklahomi v drugem krogu končnice zahoda.

Liga NBA, končnica, 12. maj: