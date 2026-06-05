Oven

Podpora bližnjih prijateljev in družine bo vam bo povrnila moč. Zakrpajte stare rane in prebrodite življenjske probleme, ki jih imate. Vedno poiščite pozitivno stran situacije, ne negativne. Če boste pozitivni, boste lahko videli osebo, ki vas že dalj časa opazuje. Mogoče pa bo to začetek novega razmerja.

Bik

To bo čas domišljavosti, saj se stvari odlično obračajo. Nič ne bo narobe, če boste delili z drugimi svojo dobro usodo, samo naredite to zelo premišljeno. Kakorkoli, drugi se zaradi lastnih težav ne bodo mogli povezati z vašo srečo in uspehom. Novice raje zadržite zase, dokler se ne bodo počutili bolje.

Dvojčka

Danes boste nejevoljni, ker vas je nekdo napotil v napačno smer. Za vas ne bo pomemben razlog. Namesto, da bi spremenili razpoloženje, boste sledili občutku, dokler vam vse skupaj ne bo začelo presedati. Bolje bi bilo, da bi se bojevali zase, vi pa boste stali pri miru in ne boste naredili ničesar.

Rak

Danes boste še posebej domiselni, vsaj takrat, ko bo šlo za ideje in misli. Čas bo idealen, da spregovorite in očistite zrak vseh zamer, ki jih zaradi trenutnega razmerja držite v sebi že kar nekaj časa. V ospredju bodo predvsem osebne teme, spomini iz preteklosti in sanjarjenje podnevi.

Lev

Ne dobi vsaka oseba dostopa do vašega srca. Tiste, ki jim to uspe, nato preizkusite. Sedaj je čas, da ločite polovičarje od resničnih bojevnikov. Če ste v zvezi, vedite, da ste lahko le polovica enkratnega para. Bodite realni. Zvezde vam napovedujejo, da se morate malo razdati. Ne skrbite, obrestovalo se vam bo.

Devica

Začnite uporabljati svoj um in telo. Peš se odpravite v kino na ogled kakšnega filma. S kolesom se odpeljite v umetnostno galerijo in si oglejte skulpture. Kdo ve? Po poti bi lahko naleteli celo na novo romantično pustolovščino. Vsekakor se odpravite na pot samozavestni, da vas bodo zagotovo opazili.

Tehtnica

V skrbeh ste bili neupravičeno, saj se je situacija, ki vas je razjedala, obrnila na pravo pot. Prav pa je bilo, da ste naredili čisto vse, kar je bilo v vaši moči, da bi bil rezultat na koncu za vse čim bolj pozitiven. Na srečo se je vse obrnilo dobro in sedaj ste lahko mirni. Oddahnite si in se sprostite.

Škorpijon

Ljubljena oseba ali simpatija od vas pričakuje več, kot ste ji sposobni in pripravljeni dati, zato se pripravite na naporen dan kritik in prepirov. Povedala vam bo vse, kar se je že dolgo nabiralo v njej, zato ne bodite presenečeni, če bo pogrevala stvari, ki so se zgodile že leta nazaj. Ne prilivajte olja na ogenj.

Strelec

Čustva danes ne bodo v harmoniji z vašimi sanjami in cilji. Ta energija bo lahko zadušila vso domišljijo, ki jo imate. Rezultat tega bo čustveno soočenje. Nato poskusite ugotoviti, kaj je na dan prineslo to soočenje. Ne poskušajte se spopadati s tem, raje pustite vse skupaj pri miru, da se malce razjasni.

Kozorog

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Vodnar

Ste usmerjeni in osredotočeni, zato pa ste tako uspešni. Kakorkoli, vašemu odnosu pa bi morda prišla prav modernizacija. Poskrbite, da bo vaša ljubezen svobodna. Naučite se slediti toku dogodkov. Kaj če bi svojo praktično stran pustili nekje zadaj, medtem ko mislite na ljubezen?

Ribi

Pričakujte spremembe v svojem vsakdanjem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in situacije, ki bodo zahtevale dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni.