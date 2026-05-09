Š. L.

Sobota,
9. 5. 2026,
9.50

Na tekmi Minnesota Timberwolves : San Antonio Spurs

Nenavaden prizor v ligi NBA: sodnik želel obračunati s trenerjem #video

Chris Finch, Minnesota Timberwolves | Chris Finch je vedenje Tonyja Brothersa po tekmi označil za neprofesionalno. | Foto Guliverimage

Košarkarji San Antonio Spurs so na tretji tekmi konferenčnega polfinala zahoda lige NBA s 115:108 ugnali Minnesoto Timberwolves in povedli z 2:1 v seriji. Srečanje je postreglo tudi z nekaj vroče krvi, med drugim je za viralen moment poskrbel eden od sodnikov srečanja, Tony Brothers, ki se je želel soočiti in "spopasti" s trenerjem Minnesote Chrisom Finchem.

Približno 5:12 pred koncem tekme in porazom Timberwolvesov proti San Antonio Spurs je trener Minnesote, Chris Finch skušal zahtevati minuto odmora, da bi ustavil slabo organiziran napad. Sodnik Brothers, ki je stal blizu Fincha ob sredinski črti, pa minute odmora ni dosodil vse do 5:09, medtem ko je Finch nezadovoljno stopil na igrišče. "Rekel sem mu: 'Hočem svoje tri sekunde nazaj,'" je povedal Finch. "Jasno me je slišal, ko sem zahteval minuto odmora. Pogledal je proti meni, me ignoriral in pustil igro teči naprej. Skoraj smo izgubili žogo."

Brothersu očitno ni bila všeč Fincheva burna reakcija, zato je stopil proti klopi Minnesote in mu namenil nekaj ostrih besed. Center Timberwolvesov Naz Reid je prestregel Brothersa in začasno prekinil prepir. Toda Finch se je nekaj trenutkov pozneje znova odpravil do Brothersa. Po tekmi je novinarjem povedal, da je želel vprašati, s katere strani bo žoga ponovno izvajana v igro, vendar je Brothers spet stopil proti njemu in med njima je ponovno prišlo do besednega spora. "Izgubil je živce. Popolnoma neprofesionalno vedenje z njegove strani," je dejal Finch.

Branilec Timberwolvesov Bones Hyland in pomočnik trenerja Pablo Prigioni sta ustavila Brothersa, preden bi ta prišel povsem do Fincha, nato pa se je položaj umiril. Anthony Edwards je med zadnjim delom prepira stal ob Finchu. "Tekmovanje na najvišji ravni," je v svojem slogu dejal Edwards. "Vsi želimo zmagati. Finchy želi zmagati. Tony Brothers je pač Tony Brothers. Vsi ga imamo radi."

To je bil sicer že drugi zaporedni večer v končnici lige NBA, ko je spor s sodnikom pritegnil veliko pozornosti. Branilec Los Angeles Lakers Austin Reaves je namreč po porazu na drugi tekmi v Oklahoma Cityju v četrtek zvečer jasno in glasno povedal sodnikom, kaj si misli o njihovem delu, ob tem pa dejal, da je bila njihova interakcija nespoštljiva.

San Antonio je na koncu srečanje dobil s 115:108 in povedel z 2:1 v seriji.

