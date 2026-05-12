Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Torek,
12. 5. 2026,
8.14

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21

Natisni članek

Natisni članek
reprezentanca KZS Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić

Torek, 12. 5. 2026, 8.14

4 minute

Kapetana to poletje ne bo

Luka Dončić zaradi hčerk sprejel težko odločitev: za Slovenijo ne bo igral

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Luka Dončić | Luka Dončić to poletje ne bo oblekel dresa Slovenije. | Foto Guliverimage

Luka Dončić to poletje ne bo oblekel dresa Slovenije.

Foto: Guliverimage

Luka Dončić to poletje ne bo oblekel dresa slovenske košarkarske reprezentance. To je na družbenih omrežjih sporočil takoj po koncu sezone z Los Angeles Lakers. V poletnih mesecih želi čas posvetiti hčerkama.

Los Angeles Lakers, LeBron James
Sportal Po drami v Los Angelesu boleč konec sezone za Lakerse in Dončića

S četrto zaporedno zmago se je Oklahoma City Thunder brez težav ponovno prebila v finale zahodne konference. Aktualni prvaki so se v skladu s pričakovanji izkazali za previsoko oviro za ekipo Los Angeles Lakers, ta je bila še najbližje zmagi na današnji četrti tekmi.

Po koncu sezone v ZDA bi se moral Luka Dončić, ki v končnici zaradi poškodbe mečne mišice ni zaigral, predvidoma posvetiti tudi reprezentančnim obveznostim, a ga v dresu Slovenije to poletje v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ne bomo videli.

Preko družbenih omrežij je sporočil, da bo poletne mesece posvetil hčerkama, reševanju zasebnih težav in prizadevanjem za skupno skrbništvo.

"Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju bosta vedno na prvem mestu. Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad hčerkama, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi potovanji in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim z njima. Na žalost mi je bilo v zadnjih osmih mesecih izjemno oteženo, da bi ju videl. Zastopanju Slovenije sem dal vse in razočaran sem, da to poletje ne bom mogel igrati za svojo državo. Toda trenutno sta moji hčerki in obveznost, ki jih imam kot oče, moja prioriteta," je v odmevni objavi na Instagramu zapisal slovenski košarkarski zvezdnik.

Košarkarska reprezentanca Slovenije se po štirih odigranih krogih prvega dela kvalifikacij sicer nahaja na vrhu skupine H, s točko prednosti pred Češko in Estonijo ter dvema pred Švedsko. V julijskih dneh jo tako čakata odločilni tekmi za napredovanje; 3. julija bo na sporedu gostovanje v Estoniji, 6. julija pa v Stožice prihaja Švedska.

Ric Flair
Sportal Legendarni rokoborec brutalno udaril po Dončiću
reprezentanca KZS Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.