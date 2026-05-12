Luka Dončić zaradi hčerk sprejel težko odločitev: za Slovenijo ne bo igral

Luka Dončić to poletje ne bo oblekel dresa slovenske košarkarske reprezentance. To je na družbenih omrežjih sporočil takoj po koncu sezone z Los Angeles Lakers. V poletnih mesecih želi čas posvetiti hčerkama.

S četrto zaporedno zmago se je Oklahoma City Thunder brez težav ponovno prebila v finale zahodne konference. Aktualni prvaki so se v skladu s pričakovanji izkazali za previsoko oviro za ekipo Los Angeles Lakers, ta je bila še najbližje zmagi na današnji četrti tekmi.

Po koncu sezone v ZDA bi se moral Luka Dončić, ki v končnici zaradi poškodbe mečne mišice ni zaigral, predvidoma posvetiti tudi reprezentančnim obveznostim, a ga v dresu Slovenije to poletje v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ne bomo videli.

The Lakers' Luka Dončić announced tonight via Instagram that he will not play for Slovenia's national team this summer in FIBA World Cup qualifying to spend as much offseason time as possible with his two daughters as he continues to try to secure joint custody. pic.twitter.com/0D9DzKKJRM — Marc Stein (@TheSteinLine) May 12, 2026

Preko družbenih omrežij je sporočil, da bo poletne mesece posvetil hčerkama, reševanju zasebnih težav in prizadevanjem za skupno skrbništvo.

"Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju bosta vedno na prvem mestu. Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad hčerkama, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi potovanji in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim z njima. Na žalost mi je bilo v zadnjih osmih mesecih izjemno oteženo, da bi ju videl. Zastopanju Slovenije sem dal vse in razočaran sem, da to poletje ne bom mogel igrati za svojo državo. Toda trenutno sta moji hčerki in obveznost, ki jih imam kot oče, moja prioriteta," je v odmevni objavi na Instagramu zapisal slovenski košarkarski zvezdnik.

Košarkarska reprezentanca Slovenije se po štirih odigranih krogih prvega dela kvalifikacij sicer nahaja na vrhu skupine H, s točko prednosti pred Češko in Estonijo ter dvema pred Švedsko. V julijskih dneh jo tako čakata odločilni tekmi za napredovanje; 3. julija bo na sporedu gostovanje v Estoniji, 6. julija pa v Stožice prihaja Švedska.