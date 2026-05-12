Luka Dončić: Objavljene so bile določene zadeve, ki so bile daleč od resničnih

Po koncu sezone z Los Angeles Lakersi je pred mikrofone stopil tudi Luka Dončić, ki zaradi poškodbe v tej sezoni v končnici ni igral. Zagotovo najodmevnejša novica je ta, da 27-letni košarkar poleti ne bo oblekel dresa slovenske izbrane vrste, je pa potegnil tudi črto pod sezono Lakersov.

Luka Dončić je s poškodbo in izpadom LA Lakersov v drugem krogu končnice končal svojo osmo sezono v ligi NBA. Čeprav je slovenski košarkar pred sezono upal na drugačen razplet, mu je poškodba ob koncu rednega dela zadeve povsem postavila na glavo. Ob njegovi poškodbi na zadnji tekmi rednega dela se je začela bitka s časom v želji po vrnitvi na igrišče, zaradi tega je Slovenec odpotoval celo v Španijo, da bi bil karseda hitro spet nared, a je vseeno ostal brez nastopa v končnici.

V zadnjih tednih je bilo v povezavi z njegovo poškodbo in okrevanjem ogromno informacij. Od tistih, da je tik pred vrnitvijo, do tistih, da je poškodba hujše narave, upanja, da se bo vrnil v igro, pa je bilo po vsakem treningu in vsaki tekmi vse manj in manj. "Zelo je frustrirajoče. Vem, da so si številni želeli, da bi lahko igral, a nisem bil niti blizu vrnitve," je po koncu sezone priznal Dončić.

Dončić je celotno končnico spremljal s klopi. Foto: Guliverimage

"V medijih so bile objavljene določene zadeve, ki so bile daleč od resničnih. Nihče od teh ljudi ni videl mojih zdravstvenih izvidov in slik poškodbe, vse je bilo neresnično. Če bi lahko, bi bil na parketu stoodstotno. Vsi v garderobi to vedo. Res je bilo težko, končnica je čas najboljše košarke in res sem žalosten, da nisem mogel pomagati svoji ekipi. Veselim se tudi novega obdobja, najprej me čaka nadaljevanje rehabilitacije, nato pa naprej," je bil jasen Slovenec.

Vprašaji pri kadrovanju Lakersov

Ob njegovem zadnjem medijskem udejstvovanju prejšnji teden je dejal, da so mu zdravniki na začetku napovedali vsaj osem tednov počitka. Trenutno je za njim dobrih pet tednov in pol mirovanja. "Še vedno nisem v polnem pogonu. Začel sem teči, metati, a nisem še treniral s stikom, nisem še smel, to bo sledilo v prihodnjem tednu ali dveh," je dodal Dončić.

Slovenski as je ob lanskem podpisu pogodbe Lakersom obljubil dolgoročno zvestobo, drugače je z nekaterimi njegovimi soigralci. V prvi vrsti je pod vprašajem LeBron James, ki še ne ve, kaj bo sledilo na njegovi poti, v zraku je tudi morebitna upokojitev, morda tudi nadaljevanje kariere pri Lakersih ali kje drugje. Prosti igralci bodo po tej sezoni še Rui Hachimura, Luke Kennard, Maxi Kleber in Jaxson Hayes.

Kakšna bo usoda LeBrona Jamesa? Foto: Guliverimage

"Sezona se ni končala po naših željah, smo pa na koncu rednega dela sezone pokazali, da smo zmožni marsičesa in da smo lahko nevarni. Imeli smo odlično ekipo in odlično kemijo, igrati z Austinom in LeBronom je bila neverjetna izkušnja. Sta dva odlična košarkarja in res mi je bilo v veselje deliti si parket z njima," je o Reavesu in Jamesu povedal Dončić. O sestavi ekipe za prihodnjo sezono in morebitni vnovični snubitvi, da James ostane Laker, pa je dodal: "Bomo videli, ne morem vam povedati ničesar," se je široko nasmejal Slovenec.

Dončić: Biti del te ekipe mi pomeni ogromno

Sezona se je za Lakerse končala prej od želenega, a glede na dane zmožnosti so verjetno dosegli svoj maksimum. "Sezone nismo končali, kot smo si želeli. OKC je res odlična ekipa in res spoštujem moje soigralce, ki so se borili na vsaki tekmi. Imeli smo dober reden del sezone, nismo zmagali, a smo bili odlična ekipa. Tukaj se počutim odlično, rad igram za Lakerse, so ena najboljših organizacij na svetu in to, da sem del te ekipe, mi pomeni ogromno. Tukaj se počutim odlično," je dejal Dončić, ob tem pa se je ozrl tudi proti delu sezone, ko so Lakersi proti koncu nizali zmage.

Foto: Guliverimage

"V tistem obdobju, ko smo nizali zmage, je bilo res noro. V garderobi je bilo odlično vzdušje, vsakič, ko smo stopili na parket, smo se borili in se imeli dobro. Jaz in Austin sva se poškodovala v najslabšem trenutku, to je bila res velika nesreča," je dodal slovenski as.

Ob prostem poletju, potem ko je sporočil, da ne bo del izbrane vrste, bo Dončić zdaj čas posvetil hčerkama, nato pa se bo v miru pripravil na novo sezono. "Najprej si želim preživeti čas s hčerkama, to je edina stvar, ki je zdaj v mojih mislih. Potem pa me čakajo delo in priprave na novo sezono," je dodal Slovenec.

Preberite še: