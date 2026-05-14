Med potapljanjem na Maldivih umrlo pet Italijanov

V potapljaški nesreči na Maldivih je danes umrlo pet italijanskih državljanov, je sporočilo italijansko zunanje ministrstvo. Natančne okoliščine nesreče še niso znane.

Potapljači naj bi izgubili življenje, ko so poskušali pri atolu Vaavu raziskati jame na globini 50 metrov, še je pojasnilo ministrstvo. Poudarili so, da lokalne oblasti vodijo preiskavo nesreče.

Po poročanju lokalnih medijev, ki jih povzema italijanska tiskovna agencija Ansa, se je peterica odpravila na potapljanje z eno od potapljaških ladij. Potapljali so se zjutraj, posadka pa je prijavila njihovo izginotje, ko se do poldneva niso vrnili na površje. V času nesreče naj bi naj območju pihal močan veter.

Čeprav je policija potrdila, da je sprožila preiskavo nesreče, vzrok smrti za zdaj ostaja neznan.